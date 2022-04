La Banque du Canada s'apprête à faire du rattrapage avec une rare augmentation de 50 points de base de son taux d'intérêt.

Les six plus grandes banques du Canada prévoient toutes une augmentation d'un demi-point de 0,5 % à 1,0 % lorsque la banque centrale publiera sa décision sur les taux à 10 h HE (1400 GMT), plutôt que l'augmentation d'un quart de point que la banque privilégie habituellement. Les marchés monétaires considèrent qu'il y a environ 85 % de chances que la hausse soit plus importante.

"L'inflation est bien supérieure à l'objectif de la BoC, l'économie s'est entièrement remise des pertes dues à la pandémie et le taux de chômage est le plus bas depuis au moins le milieu des années 1970, ce qui ne laisse absolument aucune obligation à la politique monétaire d'être encore stimulante", a déclaré Benjamin Reitzes, stratège des taux et de la macroéconomie au Canada chez BMO Economics, dans une note.

"Il est temps pour la BdC de faire du rattrapage."

La dernière hausse de 50 points de base (pb) de la Banque du Canada remonte à mai 2000.

La Banque a signalé qu'elle agirait "énergiquement" pour lutter contre l'inflation galopante et le gouverneur Tiff Macklem, le mois dernier, a laissé la porte ouverte à une hausse de 50 points de base.

L'inflation a atteint 5,7 % en février, son 11e mois consécutif au-dessus de la fourchette de 1 à 3 % de la Banque du Canada. Le mois dernier, la Banque a augmenté ses taux pour la première fois en trois ans, les faisant passer de 0,25 %, un niveau historiquement bas, à 0,5 %.

Le taux directeur sera le principal levier de la banque centrale pour contenir l'inflation, les économistes des grandes banques canadiennes prévoyant tous une deuxième hausse d'un demi-point en juin.

On s'attend également à ce que la Banque entame un resserrement quantitatif mercredi, en permettant à l'importante part d'obligations d'État qu'elle a amassée pendant la pandémie de diminuer à mesure qu'elles arrivent à échéance.

La réduction de sa part du marché obligataire pourrait transmettre plus efficacement la politique monétaire à l'économie, car les coûts d'emprunt ont tendance à être déterminés par les taux à plus long terme plutôt que par le taux à très court terme fixé par la BoC.

Néanmoins, le début relativement tardif du resserrement, associé au risque de voir les attentes d'inflation s'emballer alors que les prix continuent d'augmenter fortement, obligera la Banque du Canada à agir de manière plus agressive que par le passé, selon les économistes.

"Alors que dans le passé, ils commençaient à resserrer plus tôt et allaient lentement, cette fois-ci, ils resserrent plus tard, mais ils vont probablement aller beaucoup plus vite", a déclaré Stephen Brown, économiste principal pour le Canada chez Capital Economics.

"Ce que le sujet devient rapidement maintenant, c'est où les taux vont-ils finir", a-t-il ajouté. Les marchés monétaires voient les taux culminer à environ 3 % l'année prochaine.