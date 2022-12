La Banque du Canada s'apprête à relever ses taux, ce qui pourrait indiquer qu'elle est proche de la fin du cycle de resserrement.

Au cours des neuf derniers mois, la banque centrale a augmenté les coûts d'emprunt à un rythme historiquement rapide - de 350 points de base à 3,75 % - et elle ira encore plus loin lorsque la décision sera rendue publique à 10 heures ET (1500 GMT).

Le gouverneur Tiff Macklem a déclaré à plusieurs reprises que les taux d'intérêt devaient augmenter davantage, et il a ouvert la porte à une augmentation d'un quart de point de pourcentage après de multiples hausses surdimensionnées ces derniers mois, dont 50 points de base en octobre.

"Il s'en faut de peu, mais nous nous attendons à une hausse des taux de 50 points de base de la part de la Banque du Canada", a déclaré Benjamin Reitzes, stratège des taux et de la macroéconomie au Canada chez BMO Marchés des capitaux, dans une note.

"Si le pic d'inflation est peut-être derrière nous, les risques restent orientés à la hausse, avec une possibilité non négligeable que l'inflation soit plus tenace que prévu."

Les marchés monétaires parient sur une augmentation de 25 points de base, mais une faible majorité d'économistes interrogés par Reuters s'attendent à un mouvement plus important.

L'inflation, qui s'élevait à 6,9 % en octobre, est toujours trois fois supérieure à l'objectif de 2 % de la banque centrale, et l'économie a progressé à un taux annualisé de 2,9 % au troisième trimestre.

Mais un marché immobilier en chute libre et l'un des ratios dette/revenu des ménages les plus élevés au monde signifient que l'économie est sensible aux augmentations de taux.

Si la campagne de resserrement de la banque va trop loin, elle pourrait déclencher un ralentissement plus profond que prévu, ce que le marché obligataire signale maintenant comme un risque.

En octobre, la Banque du Canada a prévu que la croissance économique stagnerait à partir du quatrième trimestre de cette année jusqu'au milieu de l'année prochaine.

"Que la Banque du Canada augmente ou non les taux de 25 ou 50 points de base, il y a une question distincte sur le fait de savoir si la Banque du Canada peut ou doit vraiment s'engager à augmenter davantage les taux en 2023", a déclaré Royce Mendes, responsable de la stratégie macroéconomique au Mouvement Desjardins. "Il n'est pas si évident - étant donné le décalage de la politique monétaire - que cela soit nécessaire."

Depuis le début de ce cycle de resserrement, la banque fournit des indications prospectives selon lesquelles elle "s'attend à ce que le taux d'intérêt directeur doive encore augmenter". Certains analystes disent qu'il est peut-être temps de baisser ce langage et d'ouvrir la porte à une pause des taux.

"À un moment donné, la Banque du Canada va se trouver dans une position où il sera approprié de laisser les taux en place pendant un certain temps", a déclaré Mendes.