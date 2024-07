La Banque du Canada se concentre désormais sur la stimulation de l'économie plutôt que sur la suppression de l'inflation, ce qui augmente les perspectives de nouvelles baisses de taux d'intérêt dans les mois à venir, selon les analystes.

La banque centrale canadienne a abaissé son taux de référence pour le deuxième mois consécutif, mercredi, de 25 points de base à 4,50 %. Elle a déclaré que les risques de baisse de l'inflation prenaient de plus en plus d'importance dans ses délibérations.

Les investisseurs considèrent qu'il y a environ 60 % de chances que la Banque du Canada assouplisse à nouveau son taux lors de sa prochaine réunion de politique monétaire en septembre. Les investisseurs prévoient un assouplissement total de 44 points de base d'ici la fin de l'année, ce qui implique un taux directeur inférieur de 6 points de base aux attentes précédentes.

Un rythme plus rapide de réduction des taux soulagerait les ménages canadiens lourdement endettés. Elle pourrait également accroître la pression sur le dollar canadien, qui s'est affaibli jeudi pour atteindre son niveau le plus bas depuis trois mois, à savoir 1,3848 pour un dollar américain, ou 72,21 cents américains.

"Il y a un changement de cap qui s'est opéré avec la Banque du Canada qui s'est détournée de la lutte contre l'inflation, qui a été gagnée, pour se concentrer sur le soutien économique, qui est beaucoup plus nécessaire", a déclaré Philip Petursson, stratège en chef des investissements chez IG Wealth Management.

Au cours des derniers trimestres, le PIB du Canada a progressé à un rythme inférieur à celui de 2,25 % que la Banque du Canada estime être son potentiel, avec une croissance de 1,7 % au premier trimestre.

Le ralentissement de la croissance du PIB augmente l'offre excédentaire dans l'économie, ce qui refroidit l'inflation, qui était de 2,7 % en juin. Mais une trop grande marge de manœuvre dans l'économie pourrait ralentir l'inflation plus que ne le souhaiterait la banque centrale.

"Nous sommes déterminés à ramener l'inflation à 2 %, mais nous ne voulons pas non plus trop affaiblir l'économie et voir l'inflation passer en dessous de notre objectif de 2 %", a déclaré le gouverneur Tiff Macklem aux journalistes après la décision de réduire les taux.

Si les taux d'intérêt élevés n'ont pas fait basculer le Canada dans la récession, les économistes estiment que la croissance a été largement alimentée par une forte augmentation de la population.

Tiff Macklem a déclaré mercredi que la banque n'examinait pas seulement la croissance économique globale, mais aussi le PIB par habitant, qui a chuté pendant quatre trimestres consécutifs.

L'augmentation de la population a contribué à faire grimper le taux de chômage à 6,4 % le mois dernier, son plus haut niveau depuis 29 mois, ce qui est également un sujet de préoccupation pour la banque. De plus, une vague de prêts hypothécaires devrait se renouveler à des coûts d'emprunt plus élevés au cours de l'année à venir, ce qui pourrait freiner davantage l'activité économique.

"La Banque du Canada s'est montrée aussi dovish que possible", ont déclaré Jason Daw et Simon Deeley, stratèges chez RBC Dominion Securities Inc.

"Avec seulement un rapport sur l'inflation avant la prochaine réunion, la barre pour qu'ils ne réduisent pas leur taux est très haute", ont déclaré les stratèges. (Reportage de Promit Mukherjee et Fergal Smith ; Reportage complémentaire de Nivedita Balu ; Rédaction de Leslie Adler)