La Banque du Canada surprend avec une hausse de 100 points de base des taux d'intérêt

Le mouvement a été plus énergique que l'augmentation de 75 points de base que les économistes et les marchés monétaires avaient prévue.

HISTORIQUE :

RÉACTION DU MARCHÉ : CAD/

LIEN:https://www.bankofcanada.ca/2022/07/fad-press-release-2022-07-13/

COMMENTAIRES

JAMES TELFSER, ASSOCIÉ DIRECTEUR CHEZ AVENTINE INVESTMENT COUNSEL

"La hausse du taux de la Banque du Canada de 100 points de base signifie clairement qu'ils étaient très en retard sur la courbe et qu'ils essaient donc de rattraper leur retard en vitesse et de ne pas se retrouver dans une situation où nous avons toute une série de surprises positives en matière d'inflation."

"La réaction instinctive n'est pas trop différente de la façon dont les marchés s'étaient échangés à la suite de l'impression de l'inflation américaine, mais vous allez voir un peu plus de pression ici sur les financières et la technologie au Canada."

ANDREW KELVIN, STRATÈGE EN CHEF POUR LE CANADA, TD SECURITIES

"Je pense que cette (hausse des taux) est totalement justifiée. Les perspectives d'inflation étaient en train d'échapper à tout contrôle. La Banque était clairement en retard sur la courbe. Elle devait faire quelque chose d'audacieux pour montrer son engagement envers la cible d'inflation. Je pense que cette mesure est un bon moyen d'y parvenir. Leur travail n'est pas terminé ; les taux devront encore augmenter. La Banque le reconnaît."

DOUG PORTER, ÉCONOMISTE EN CHEF CHEZ BMO CAPITAL MARKETS

"Bien que ce soit surprenant, ce n'est pas un choc complet, parce qu'il est évident que l'inflation avait été beaucoup, beaucoup plus forte que ce que la banque avait prévu. Je pense que la raison pour laquelle je dirais que c'est surprenant est que la banque a indiqué qu'elle voulait être une source de prévisibilité et de stabilité, et le marché supposait et la plupart des économistes supposaient qu'ils allaient augmenter de trois quarts de point de pourcentage. Donc, de ce point de vue, c'est surprenant."

"Mais lorsque vous prenez du recul et que vous regardez l'environnement de l'inflation et à quel point les taux d'intérêt sont en retrait par rapport à l'inflation, cette mesure précise n'est pas si choquante et elle amène le taux d'escompte de la banque en plein milieu de sa fourchette neutre. Donc, sous cet angle, il est logique qu'ils veuillent amener les taux à la neutralité aussi vite que possible."

"Je pense que l'autre caractéristique clé ici, c'est que vous savez, ils disent qu'ils avancent les hausses de taux mais dans le même souffle, ils avertissent que d'autres hausses de taux sont à venir. Et franchement, je pense que le marché va être sur le fil du rasoir quant à la possibilité d'autres surprises à la hausse sur les hausses de taux lors des prochaines réunions."