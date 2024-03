La Banque du Japon devrait agir en mars puis en avril (AllianzGI)

La Banque du Japon devrait prendre des mesures au cours des trois prochains mois, affirme Gregor MA Hirt, global CIO multi asset chez AllianzGI, en amont de la réunion de l’institution des 18 et 19 mars 2024. Selon lui la BoJ devrait procéder aux premiers ajustements de sa politique monétaire en mars, puis en avril, dans le but d'abandonner les éléments non orthodoxes. Elle serait "de plus en plus convaincue que les tendances économiques sont suffisamment robustes pour permettre une modification de sa politique."



Il lui semble probable que le contrôle de la courbe des taux et la politique de taux d'intérêt négatifs seront abandonnés en même temps, mais que le changement s'accompagnera d'achats continus d'obligations afin de faciliter la transition et de limiter tout changement brusque dans les rendements à long terme.



La situation économique du Japon a montré une certaine fragilité ces derniers temps, souligne cependant le gérant: le pays a évité de justesse une récession technique grâce à une révision à la hausse des données du PIB et la consommation intérieure reste faible après une longue série de baisses des revenus réels des ménages japonais. "Dans ce contexte, tout ajustement de la politique monétaire sera probablement progressif", avertit-il.