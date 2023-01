La Banque du Japon maintient inchangée sa politique de contrôle des rendements

Voici quelques commentaires d'experts :

CHRISTOPHER WONG, STRATÈGE EN DEVISES, OCBC, SINGAPOUR :

"Je préfère qu'ils abandonnent, ou qu'ils ne fassent rien du tout".

"Avec des attentes élevées, une absence de mouvement décevrait les haussiers du yen et la faiblesse pourrait revenir. Mais cela devrait être temporaire, car l'attention se tourne vers le prochain comité de politique monétaire en mars, lorsque Kuroda présidera sa dernière réunion."

TARECK HORCHANI, RESPONSABLE DES TRANSACTIONS, PRIME BROKERAGE, MAYBANK SECURITIES, SINGAPOUR :

"Comme prévu par la plupart des économistes, la BOJ a maintenu son contrôle de la courbe des taux et la décision précédente d'élargir la bande de négociation visait davantage à créer un marché plus efficace, ce qui n'a pas fonctionné car le marché s'attendait à un changement de politique et a poussé la BOJ à acheter encore plus d'obligations."

"La réaction réflexe a été un renversement de la position courte de l'USD/JPY avant la réunion de la BOJ et a poussé l'USD/JPY à une hausse de 2 % à 130,50."