La Banque du Japon maintient sa défense des rendements, les investisseurs attendent le calendrier des achats d'obligations pour le deuxième trimestre.

La banque centrale du Japon a proposé d'acheter des quantités illimitées d'obligations d'État à 10 ans pour le quatrième jour consécutif jeudi, dans le cadre de ses efforts agressifs pour défendre sa courbe de rendement contre la marée mondiale de taux d'intérêt plus élevés.

La BOJ avait déclaré lundi qu'elle répéterait l'offre d'achats illimités tous les jours jusqu'au 31 mars, dernier jour du premier trimestre.

Les investisseurs se concentrent maintenant sur la question de savoir si la BOJ pourrait augmenter la fréquence et le volume des achats d'obligations dans le cadre d'un programme d'opérations de marché pour le deuxième trimestre, qui doit être publié plus tard jeudi.

Après être tombé à un niveau aussi bas que 0,210 % mercredi en raison de l'intervention massive de la Banque du Japon, le rendement de l'obligation d'État japonaise de référence à 10 ans (JGB) est remonté à 0,225 % jeudi.

Le niveau était toujours inférieur au plafond implicite de 0,25 % que la BOJ fixe autour de son objectif de 0 %.

"La BOJ pourrait augmenter quelque peu ses achats d'obligations au cours du deuxième trimestre, ce qui permettrait aux marchés de souffler un peu après avoir testé le plafond de 0,25 %", a déclaré Chotaro Morita, responsable de la stratégie des taux japonais chez SMBC Nikko Securities.

Alors que les autres grandes banques centrales ont répondu aux pressions inflationnistes croissantes en mettant les taux d'intérêt sur une trajectoire ascendante, la BOJ, super dovish, s'efforce de maintenir inchangés ses paramètres de contrôle de la courbe des taux.

Le yen a perdu environ 8 % par rapport au dollar ce mois-ci, en grande partie à cause de l'écart croissant des taux d'intérêt.

La dépréciation du yen a exacerbé l'augmentation du coût du carburant et des importations de matières premières en raison de la guerre en Ukraine.

Masato Kanda, vice-ministre des finances pour les affaires internationales et principal diplomate japonais en matière de devises, a intensifié mardi sa mise en garde contre une chute brutale du yen, affirmant que Tokyo et Washington communiquaient étroitement sur les questions de devises.

Les cambistes sont à l'affût de tout signal verbal indiquant l'imminence d'une intervention pour soutenir le yen, généralement émis par des responsables politiques mettant en garde contre les mouvements "unilatéraux" ou soulignant leur détermination à prendre des "mesures décisives".

"La stabilité de la monnaie est importante et les mouvements brusques du taux de change ne sont pas souhaitables", a déclaré mercredi aux journalistes le secrétaire en chef du Cabinet, Hirokazu Matsuno, répétant la récente ligne officielle du gouvernement sur la faiblesse du yen.

Le Premier ministre Fumio Kishida a refusé de commenter si les autorités allaient intervenir pour soutenir le yen, mais a déclaré qu'il y aurait une réponse appropriée si nécessaire.

Rintaro Tamaki, un ancien haut diplomate spécialiste des devises, a déclaré que les chutes du yen n'étaient pas trop éloignées des fondamentaux économiques car elles étaient en partie motivées par la politique de taux d'intérêt ultra bas de la banque centrale.

La production industrielle a augmenté de 0,1 % en février par rapport au mois précédent, selon des données publiées jeudi, affichant sa première hausse en trois mois mais inférieure aux prévisions. (Reportage de Leika Kihara et Junko Fujita, reportages supplémentaires de Kantaro Komiya, Daniel Leussink et Tetsushi Kajimoto ; édition de Shri Navaratnam et Simon Cameron-Moore)