La Banque du Japon minimise ses craintes concernant la monnaie numérique chinoise

La Chine, qui a été en avance sur les autres grandes économies dans l'expérimentation d'une monnaie numérique, a déclaré publiquement qu'elle avait l'intention de devenir la première à en émettre une afin de réduire sa dépendance au système mondial de paiement en dollars.

Dans le but de rattraper la Chine et les projets privés tels que Facebook Inc. qui prévoit d'émettre son propre jeton virtuel, sept grandes banques centrales - dont la BOJ - ont établi la semaine dernière les principes clés de l'émission des CBDC.

Kazushige Kamiyama, qui dirige le département des systèmes de paiement et de règlement de la BOJ chargé de superviser les CBDC, a déclaré que la Chine pourrait avoir un avantage en tant que "pionnier" dans l'émission d'une monnaie numérique.

"Mais les nouvelles technologies sont inventées tout le temps. Même si vous êtes en avance sur la technologie disponible aujourd'hui, vous pourriez vous enfermer dans ce qui devient une vieille technologie au fil du temps", a-t-il déclaré à Reuters.

Comme d'autres banques centrales, la Banque populaire de Chine est en train de développer un yuan numérique principalement dans le but de créer un système de règlement stable et efficace, a-t-il ajouté.

"Je ne pense pas qu'une monnaie numérique unique dominera le monde, tant que chaque pays fera tous les efforts nécessaires pour améliorer son système de règlement", a déclaré M. Kamiyama.

"Nous aimerions suivre ce que font les autres banques centrales et apprendre d'elles, non seulement de la Chine mais aussi d'autres pays", a-t-il déclaré.

Le Japon s'est montré prudent quant à une évolution trop rapide des CBDC, compte tenu des perturbations sociales qu'elle pourrait provoquer dans un pays dont la population est la plus friande de liquidités au monde.

Mais les progrès de la Chine vers l'émission d'un yuan numérique ont incité le gouvernement à reconsidérer la question et à s'engager, dans le programme politique de cette année, à examiner l'idée de plus près.

PAS DE PRÉCIPITATION

La BOJ a annoncé la semaine dernière son intention de commencer à expérimenter à partir du prochain exercice financier si elle peut émettre un yen numérique, rejoignant ainsi ses pairs pour rattraper l'innovation rapide.

M. Kamiyama a déclaré qu'il espère commencer la première phase d'expérimentation au début du prochain exercice fiscal en avril et passer à la deuxième phase d'ici la fin de l'exercice en mars 2022.

En partageant les informations sur les plateformes des CBDC, les grandes banques centrales peuvent les rendre mutuellement compatibles et les connecter à l'avenir pour offrir des services de règlement transfrontaliers, a-t-il dit.

Mais M. Kamiyama a déclaré que la BOJ n'était pas pressée d'émettre des CBDC et qu'elle examinerait attentivement les moyens de garantir qu'un yen numérique ne causera pas de perturbations à la politique monétaire et au système bancaire.

Par exemple, la BOJ peut fixer une limite sur le montant de yens numériques qu'elle émet pour empêcher une sortie indésirable de fonds des comptes bancaires privés vers les CBDC, a-t-il dit.

"Nous nous intéressons aux CBDC pour améliorer notre système de règlement, et non pour l'utiliser comme un outil de politique monétaire", a déclaré M. Kamiyama, soulignant qu'un yen numérique coexisterait avec les billets de banque.

"Cela signifie que nous devons nous assurer que l'émission de CBDC ne pose aucun impact négatif sur l'économie, tel que la déstabilisation du système de règlement du Japon"