La Banque du Japon ne relèvera pas ses taux d'intérêt lors de sa réunion de fin juillet, car elle cherche à stimuler une croissance économique tiède, selon plus de trois quarts des économistes interrogés par Reuters.

Au lieu de cela, la BOJ donnera probablement la priorité à la réduction de son programme d'achat d'obligations, même s'il y a un risque de manquer une fenêtre pour augmenter les taux avant que la Réserve fédérale américaine ne les réduise, ce qui est maintenant largement attendu pour commencer en septembre.

Les résultats du sondage reflètent le dilemme auquel la banque centrale japonaise est confrontée, car une augmentation trop rapide des taux pour normaliser la politique pourrait freiner une reprise économique fragile, alors même qu'elle est également sous pression pour enrayer la forte baisse du yen.

Parmi les économistes qui ont fourni une prévision pour le mois précis où la BOJ modifiera ses taux, 28 sur 37 ont dit que ce ne serait pas ce mois-ci, selon le sondage réalisé du 10 au 18 juillet. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 61 % de l'enquête précédente réalisée le mois dernier.

Il n'y a pas eu de consensus sur le calendrier de la prochaine action de la BOJ depuis qu'elle a relevé son taux directeur de -0,1 % à une fourchette de 0 % à 0,1 % en mars.

Le choix le plus populaire pour un relèvement est octobre, avec 43 %, soit 16 des 37 répondants, suivi de septembre (30 %) et de juillet (24 %). Dans le sondage du mois dernier, les économistes étaient partagés entre juillet et octobre, avec 39 % chacun.

"La BOJ évitera probablement le risque de faire chuter la stabilité des prix et l'économie en augmentant précipitamment les taux d'intérêt tout en réduisant ses achats d'obligations d'État, étant donné que la consommation reste faible et que les entreprises s'abstiennent de répercuter les prix sur les consommateurs", a déclaré Harumi Taguchi, économiste principal chez S&P Global Market Intelligence.

La BOJ pourrait également hésiter à relever ses taux d'intérêt avant le concours présidentiel du Parti libéral démocrate, prévu en septembre, a déclaré Masato Koike, économiste principal à l'Institut Sompo Plus.

Le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, a déclaré précédemment qu'il n'excluait pas une hausse des taux d'intérêt ce mois-ci, car il craint que la faiblesse du yen n'entraîne une augmentation des coûts d'importation. Le yen a chuté d'environ 10 % depuis le début de l'année.

Toutefois, la consommation reste un point faible de l'économie japonaise, les dépenses des ménages ayant chuté de manière inattendue en mai, la hausse des prix continuant à peser sur le pouvoir d'achat. La banque réduira probablement ses prévisions de croissance économique pour cette année ce mois-ci, a rapporté Reuters précédemment.

La BOJ a décidé le mois dernier de présenter les détails de son plan de réduction des obligations pour les un à deux ans à venir lors de la réunion de juillet, dans le but de réduire un bilan représentant près de 1,3 fois la taille de l'économie japonaise, la quatrième plus grande au monde.

Près de 60 % des personnes interrogées, soit 16 sur 27, ont déclaré que les achats mensuels d'obligations seraient réduits à environ 5 000 milliards de yens (32 milliards de dollars) dans un premier temps, contre environ 6 000 milliards de yens actuellement. Dix-neuf pour cent des personnes interrogées ont répondu 4 000 milliards de yens et 7 % ont opté pour environ 5 500 milliards de yens.

D'ici juillet 2026, ces achats mensuels seraient ramenés à environ 3 000 milliards de yens, selon 13 des 25 économistes.

(1 $ = 156,3600 yens)

