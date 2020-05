La Banque du Mexique abaisse son taux directeur à 5,5%

Mexico (awp/afp) - La Banque du Mexique a réduit jeudi son taux directeur de 50 points de base à 5,5% en raison de l'impact économique du nouveau coronavirus, a déclaré la banque dans un communiqué.

Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale mexicaine a décidé de réduire le taux en raison de "l'impact sans précédent de la pandémie sur l'activité économique".

Lundi, le Mexique va entamer le processus de relance des activités économiques.

La pandémie "a entraîné des révisions sans précédent des prévisions économiques, qui intègrent une forte contraction de l'activité productive en 2020", a déclaré la Banque du Mexique.

L'économie mexicaine a connu une contraction importante au cours du premier trimestre de l'année, incluant les répercussions de la pandémie de mars, qui ont considérablement affecté la production de biens et de services, a rappelé la Banque du Mexique.

"Bien que l'ampleur et la durée de l'impact de la pandémie restent inconnues, on s'attend à ce qu'il s'aggrave au cours du deuxième trimestre et entraîne des contractions importantes de l'emploi", a-t-elle ajouté.

Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale a considéré dans sa décision que "l'équilibre des risques d'inflation restait incertain", a-t-il déclaré.

L'économie du Mexique, la deuxième d'Amérique latine après le Brésil, a montré les premiers effets de la pandémie de coronavirus en se contractant de 2,4% au premier trimestre par rapport à la même période l'année dernière.

Parallèlement, les prix à la consommation au Mexique ont baissé de 1,01% en avril par rapport à mars, avec de fortes baisses pour l'essence et l'électricité. Selon la Banque du Mexique, l'économie devrait chuter de 7,1 % cette année, en raison de l'impact de la pandémie qui a causé la destruction de plus d'un demi-million d'emplois en avril, un chiffre record, selon les données de la sécurité sociale.

Le gouvernement mexicain a donné le feu vert à 269 municipalités dans 15 des 32 États mexicains qui n'ont que très peu ou pas de cas de Covid-19, pour reprendre les activités économiques et les cours dès lundi prochain. Le reste du pays pourrait redémarrer à partir du 1er juin et par zone, en fonction de l'évolution de la pandémie. Le Mexique déclare 40.186 cas confirmés et 4.220 décès.

