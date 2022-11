La Banque du Mexique est optimiste quant à l'inflation, la croissance et la fin du cycle de hausse des taux.

Banxico, le nom de la banque centrale mexicaine, a déclaré que l'inflation globale avait probablement atteint un sommet au troisième trimestre et qu'elle devrait commencer à baisser à partir du quatrième trimestre, avec "des baisses plus notables tout au long de 2023."

Les données officielles ont montré que l'inflation globale annuelle du Mexique a atteint 8,14 % au cours de la première moitié du mois de novembre, contre 8,53 % un mois plus tôt, tandis que l'indice des prix de base, qui exclut certains prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, a poursuivi sa tendance à la hausse à 8,66 %.

Jonathan Heath, membre du conseil d'administration de Banxico, a déclaré, lors de la présentation du rapport trimestriel de la banque centrale, que l'inflation de base était la plus grande préoccupation de la banque, même si elle prévoit qu'elle commencera à baisser au premier trimestre 2023 et atteindra son objectif de 3 % au troisième trimestre 2024.

La banque centrale mexicaine a déjà augmenté son taux d'intérêt directeur de 600 points de base au cours du cycle de resserrement de la politique monétaire qui a débuté en juin 2021, mais la gouverneure de Banxico, Victoria Rodriguez, a déclaré qu'au moins une augmentation supplémentaire était envisagée.

Heath, l'un des membres les plus faucons du conseil d'administration, a déclaré que le cycle de hausse pourrait toucher à sa fin. "Nous envisageons toujours d'augmenter le taux un peu plus, je ne pense pas de beaucoup plus. Et je pense que nous approchons de ce qui pourrait être le taux terminal", a-t-il déclaré.

Banxico a prévu que le produit intérieur brut (PIB) du Mexique croîtrait entre 2,8 % et 3,2 % en 2022, une augmentation notable par rapport à sa précédente estimation de croissance de 1,7 % à 2,7 %.

Pour 2023, la banque prévoit que la croissance se situera entre 1,0 % et 2,6 %, là encore en hausse par rapport à son estimation précédente de 0,8 % à 2,4 %.

L'économie mexicaine a connu une croissance généralisée au cours des trois derniers trimestres, avec une expansion de 0,9 % au troisième trimestre, malgré le cycle de resserrement monétaire agressif de la banque centrale.