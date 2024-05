La Banque du Mexique, comme prévu, a maintenu son taux d'intérêt de référence à 11,00 % jeudi, dans une décision unanime de son conseil d'administration, alors que l'inflation persistante dans la deuxième plus grande économie d'Amérique latine reste au-dessus de la fourchette cible de la banque.

Avec cette décision, les taux d'intérêt au Mexique restent parmi les plus élevés de la région.

Banxico, le nom de la banque centrale mexicaine, a également revu à la hausse ses prévisions pour l'inflation globale et l'inflation de base pour les six prochains trimestres, "considérant que les chocs inflationnistes devraient prendre plus de temps à se dissiper".

Le peso mexicain s'est renforcé de 0,5 % par rapport au dollar à la suite de l'annonce de la décision sur les taux.

Plus tôt dans la journée de jeudi, de nouvelles données de l'agence de statistiques mexicaine ont montré que l'inflation globale annuelle a augmenté un peu plus que prévu en avril, atteignant 4,65 %, au-dessus de la fourchette cible de la banque centrale de 3 %, plus ou moins un point de pourcentage.

Le conseil d'administration de Banxico, composé de cinq membres, prévoit désormais que l'inflation globale atteindra son objectif au quatrième trimestre 2025, alors qu'il prévoyait auparavant qu'elle atteindrait le deuxième trimestre 2025.

Le conseil d'administration "a déclaré que les défis et les risques prévalent, ce qui exige que la politique monétaire continue d'être gérée avec prudence", selon le communiqué.

Tous les analystes interrogés par Reuters avaient prédit que le conseil d'administration maintiendrait le taux d'intérêt après sa réduction très attendue de 25 points de base à la fin du mois de mars, qui a ramené le taux d'intérêt d'un niveau record de 11,25 %.

"Bien que nous nous attendions à ce que les réductions de taux d'intérêt reprennent bientôt, nous pensons que les conditions monétaires resteront plus strictes que prévu au cours de cette année et de l'année prochaine", a déclaré Jason Tuvey, économiste en chef adjoint de Capital Economics pour les marchés émergents, prédisant la prochaine réduction de taux lors de la réunion de Banxico en juin.

Banxico a adopté une approche plus ferme de l'assouplissement monétaire que certains de ses voisins latino-américains, et certains membres du conseil d'administration ont exprimé leur prudence ces dernières semaines quant à de futures baisses de taux alors que l'inflation reste tenace.

Mercredi, la grande puissance régionale qu'est le Brésil a réduit ses taux d'intérêt de 25 points de base à 10,50 %, ce qui représente une réduction moindre après six réductions consécutives deux fois plus importantes, malgré le désaccord des quatre directeurs nommés par le président Luiz Inacio Lula da Silva.

La banque centrale du Pérou devrait poursuivre plus tard dans la journée de jeudi un cycle de réduction des taux qui a débuté en septembre dernier. (Reportage de Brendan O'Boyle et Anthony Esposito à Mexico, édition de Matthew Lewis)