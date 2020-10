La Banque mondiale approuve $12 mds d'aide médicale pour les pays en développement

WASHINGTON, 14 octobre (Reuters) - La Banque mondiale a déclaré que son conseil d'administration avait approuvé mardi une aide supplémentaire de 12 milliards de dollars aux pays en voie de développement afin que ceux-ci financent l'achat et la distribution à leurs citoyens de tests, vaccins et traitements contre le coronavirus.

Cet ensemble budgétaire fait partie des 160 milliards de dollars que la Banque mondiale a promis d'attribuer d'ici à juin 2021 aux pays en voie de développement pour les aider à faire face à la pandémie.

Le programme prévoit notamment un soutien technique pour que ces pays puissent se préparer à distribuer le vaccin à grande échelle et a pour but d'envoyer le signal aux laboratoires pharmaceutiques que la demande et les moyens financiers seront importants dans les pays en voie de développement.

