La Banque mondiale approuve l'utilisation de $1 milliard de fonds gelés pour venir en aide à l'Afghanistan

WASHINGTON (Reuters) - Le conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé un projet visant à utiliser plus d'un milliard de dollars (environ 898 millions d'euros) de fonds gelés pour financer des programmes pour l'éducation, l'agriculture, la santé et la famille en Afghanistan, a annoncé la banque.

Ce plan, qui contournera les autorités afghanes en apportant les financements par l'intermédiaire des agences des Nations unies et d'organisations d'aide internationales, donnera une impulsion majeure aux efforts visant à atténuer les crises humanitaires et économiques qui s'aggravent dans le pays.

Cette approche "vise à soutenir la fourniture de services de base essentiels, à protéger les Afghans vulnérables, à aider à préserver le capital humain et les principaux services économiques et sociaux, et à réduire le besoin d'aide humanitaire à l'avenir", a déclaré la banque dans un communiqué.

Le Fonds fiduciaire pour la reconstruction de l'Afghanistan (ARTF) a été gelé en août dernier, lorsque les taliban se sont emparés de Kaboul alors que les derniers soldats américains quittaient le territoire après une guerre de 20 ans.

Les gouvernements étrangers ont mis fin à l'aide financière qui constituait plus de 70% des dépenses publiques, tandis que les Etats-Unis ont gelé quelque 9 milliards de dollars de fonds de la banque centrale afghane.

La Banque mondiale indique que, dans un premier temps, les donateurs de l'ARTF décideront de quatre projets d'une valeur d'environ 600 millions de dollars qui répondront aux "besoins urgents dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'agriculture, ainsi qu'aux moyens de subsistance des communautés".

Il s'agira de "veiller à ce que les filles et les femmes participent et bénéficient de ce soutien", précise le communiqué.

