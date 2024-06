La Banque mondiale a approuvé un prêt total de 2,25 milliards de dollars pour le Nigeria afin de l'aider à stabiliser son économie à la suite de réformes et d'accroître le soutien aux pauvres, a-t-elle déclaré dans un communiqué jeudi.

En avril, le ministre des finances Wale Edun a déclaré que le Nigeria cherchait à obtenir jusqu'à 2,25 milliards de dollars de prêts de la Banque mondiale et qu'il s'attendait à ce que le conseil d'administration de la banque approuve la demande en juin.

L'année dernière, en mai, le président du Nigeria, Bola Tinubu, a lancé les réformes les plus audacieuses du pays depuis des décennies, en supprimant une subvention à l'essence populaire mais coûteuse et en dévaluant fortement la monnaie à deux reprises pour tenter de relancer la croissance. Mais ces mesures ont attisé l'inflation et aggravé la crise du coût de la vie.

Avec la dévaluation, le Fonds monétaire international prévoit que les subventions aux carburants pourraient coûter jusqu'à 3 % du PIB cette année, car les augmentations des prix à la pompe n'ont pas suivi leur coût en dollars.

Les syndicats ont également fait pression sur Tinubu pour qu'il revienne sur les réformes.

La Banque mondiale a déclaré qu'elle avait approuvé un prêt de 1,5 milliard de dollars pour soutenir les réformes du Nigeria et un autre de 750 millions de dollars pour accélérer la mobilisation des recettes.

Elle a ajouté que le Nigeria s'était engagé dans des réformes essentielles pour remédier aux distorsions économiques et renforcer ses perspectives budgétaires, précisant que le pays avait pris "des mesures initiales essentielles pour rétablir la stabilité macroéconomique, augmenter les recettes et créer les conditions nécessaires pour relancer la croissance et la réduction de la pauvreté".

Le prêt soutiendra les efforts du Nigeria pour augmenter les revenus non pétroliers et promouvoir la viabilité budgétaire, ce qui aidera le pays d'Afrique de l'Ouest à fournir des services publics de qualité, a déclaré la Banque mondiale.