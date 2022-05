La Banque mondiale approuve un prêt de 150 millions de dollars pour la sécurité alimentaire au Liban -ministre

Le programme, connu sous le nom de Projet d'intervention d'urgence pour l'approvisionnement en blé du Liban, doit encore être approuvé par le cabinet et le parlement du pays, a déclaré Amin Salam.

Un porte-parole de la Banque mondiale n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le Liban est fortement dépendant des importations de produits alimentaires et les paie en dollars, qui sont de plus en plus difficiles à obtenir depuis que son économie s'est effondrée en 2019.

Depuis, la livre libanaise a perdu plus de 90 % de sa valeur tandis que les prix des denrées alimentaires ont été multipliés par plus de 11, selon le Programme alimentaire mondial.

La pénurie de pain a été exacerbée par la guerre en Ukraine, qui fournit la majeure partie du blé du Liban, et par l'incapacité de Beyrouth à stocker des réserves de blé depuis que ses plus grands silos ont été détruits lors de l'explosion du port de Beyrouth en 2020.