La Banque mondiale a déclaré mardi que la performance plus forte que prévu de l'économie américaine l'avait incitée à revoir légèrement à la hausse ses perspectives de croissance mondiale pour 2024, mais elle a averti que la production globale resterait bien inférieure aux niveaux prépandémiques jusqu'en 2026.

Dans son dernier rapport sur les perspectives économiques mondiales, la Banque mondiale a indiqué que l'économie mondiale éviterait une troisième baisse consécutive de la croissance du PIB réel depuis le grand bond postpandémique de 2021, la croissance se stabilisant à 2,6 % en 2024, soit le même niveau qu'en 2023.

Cela représente une hausse de 0,2 point de pourcentage par rapport aux prévisions de janvier de la Banque mondiale, en grande partie grâce à la vigueur de la demande américaine.

"Dans un sens, nous voyons la possibilité d'un atterrissage en douceur", a déclaré Ayhan Kose, économiste en chef adjoint de la Banque mondiale, lors d'une interview accordée à Reuters, notant que des taux d'intérêt fortement élevés ont permis de réduire l'inflation sans pertes d'emplois majeures ou autres perturbations aux États-Unis ou dans d'autres grandes économies.

"C'est la bonne nouvelle. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle, c'est que nous risquons d'être bloqués sur la voie lente", a ajouté M. Kose.

La Banque mondiale prévoit une croissance mondiale de 2,7 % en 2025 et 2026, un niveau bien inférieur à la moyenne mondiale de 3,1 % enregistrée au cours de la décennie précédant COVID-19. Elle prévoit également que les taux d'intérêt resteront, au cours des trois prochaines années, au double de leur moyenne 2000-2019, ce qui freinera la croissance et augmentera la pression de la dette sur les pays émergents qui ont emprunté en dollars.

Les pays représentant 80 % de la population mondiale et de la production du PIB connaîtront jusqu'en 2026 une croissance plus faible qu'avant la pandémie, selon le rapport.

"Les perspectives des économies les plus pauvres du monde sont encore plus inquiétantes. Elles sont confrontées à des niveaux pénibles de service de la dette, à des possibilités commerciales restreintes et à des événements climatiques coûteux", a déclaré l'économiste en chef de la Banque mondiale, Indermit Gill, ajoutant que ces pays continueront à avoir besoin de l'aide internationale pour financer leurs besoins.

Le rapport contient un scénario alternatif de taux d'intérêt "plus élevé pour plus longtemps", dans lequel l'inflation persistante dans les économies avancées maintient les taux d'intérêt à environ 40 points de base au-dessus des prévisions de base du prêteur, réduisant la croissance mondiale de 2025 à 2,4 %.

U.S. BUOYANT

Une forte demande et des chiffres d'inflation plus élevés aux États-Unis ont retardé les attentes de réduction des taux de la Réserve fédérale, et l'économie américaine défie les prédictions de ralentissement pour la deuxième année consécutive, selon le rapport. La Banque mondiale prévoit maintenant une croissance américaine de 2,5 % pour 2024 - ce qui correspond au rythme de 2023 - et représente une forte augmentation par rapport à la prévision de janvier, qui était de 1,6 %.

Selon M. Kose, l'amélioration de la situation aux États-Unis représente environ 80 % de l'augmentation de la croissance mondiale depuis les prévisions de janvier.

La Banque mondiale a également relevé les prévisions de croissance de la Chine pour 2024 à 4,8 %, contre 4,5 % en janvier, en grande partie grâce à l'augmentation des exportations qui a compensé la faiblesse de la demande intérieure. Elle prévoit toutefois que la croissance chinoise tombera à 4,1 % en 2025 en raison de la faiblesse des investissements et de la confiance des consommateurs, ainsi que de la poursuite du ralentissement du secteur de l'immobilier.

Les prévisions pour l'Inde ont également été revues à la hausse pour 2024, passant de 6,4 % en janvier à 6,6 %, en raison d'une forte demande intérieure.

La Banque mondiale a ramené de 0,9 % à 0,7 % les prévisions de croissance du Japon pour 2024, en raison de la faible croissance de la consommation, du ralentissement des exportations et de la stabilisation de la demande touristique. Elle a laissé inchangées ses prévisions pour la zone euro en 2024, à savoir 0,7 %, en raison des difficultés persistantes de la zone à faire face aux coûts élevés de l'énergie et à une production industrielle plus faible.

RISQUES DE CONFLITS

Outre le scénario de taux d'intérêt plus élevés et plus longs, la Banque mondiale a déclaré que les plus grands risques de dégradation des perspectives mondiales comprenaient des retombées plus importantes des conflits armés à Gaza et en Ukraine.

Une guerre plus étendue au Moyen-Orient pourrait perturber davantage le transport maritime et faire grimper les prix du pétrole et l'inflation. De même, une plus grande incertitude quant à l'évolution de l'invasion russe en Ukraine pourrait également perturber les marchés du pétrole et des céréales, tout en freinant les investissements dans les pays voisins, selon la banque.

L'augmentation des restrictions commerciales motivées par des rivalités géopolitiques pourrait également entraver la reprise de la croissance du volume des échanges mondiaux, qui était à peine perceptible l'année dernière, à environ 0,1 %. La Banque mondiale prévoit un rebond à 2,5 % en 2024, contre 2,3 % dans les prévisions de janvier.

Toutefois, elle a déclaré que la montée du protectionnisme et des politiques industrielles dans de nombreux pays pourrait entraîner davantage d'inefficacités dans les chaînes d'approvisionnement mondiales et réduire les investissements dans les marchés émergents et les pays en développement.

La Banque mondiale a également déclaré qu'un ralentissement plus marqué en Chine, la deuxième économie mondiale, entraverait la croissance, en particulier dans les pays exportateurs de matières premières et les économies à forte intensité commerciale.

Du côté positif, la Banque mondiale a déclaré que les États-Unis pourraient continuer à dépasser les attentes, stimulant la croissance mondiale avec une inflation plus faible si la productivité élevée et l'offre de main-d'œuvre due à l'immigration se révèlent persistantes. Une inflation plus faible au niveau mondial, soutenue par des gains de productivité, l'amélioration des chaînes d'approvisionnement et la baisse des prix des matières premières, pourrait inciter les banques centrales à réduire les taux d'intérêt plus rapidement que prévu, ce qui stimulerait la croissance du crédit, a ajouté la banque. (Reportage de David Lawder ; Rédaction d'Andrea Ricci)