La Banque mondiale envisage d'émettre sa première obligation sécheresse dans les 12 à 18 prochains mois et d'élargir son offre d'obligations catastrophes pour soutenir les pays dévastés par les tempêtes et les tremblements de terre, a déclaré un cadre supérieur du prêteur.

L'obligation sécheresse serait un nouvel instrument dans la gamme d'obligations catastrophes du prêteur multilatéral - des instruments à revenu fixe qui versent des paiements aux pays en cas de catastrophe naturelle.

"Nous aimerions beaucoup faire quelque chose dans le domaine de la sécheresse, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons", a déclaré à Reuters George Richardson, directeur du département des marchés des capitaux et des investissements au Trésor de la Banque mondiale, ajoutant qu'il s'agirait très probablement d'un instrument axé sur l'Afrique.

Depuis plus de dix ans, la Banque mondiale a mis en place et émis des obligations catastrophes par l'intermédiaire de sa filiale de prêt, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), afin d'aider les économies émergentes à atténuer les conséquences des tempêtes et des tremblements de terre. Elle a versé 568 millions de dollars d'indemnités d'assurance sur ces instruments.

La grande majorité des cat bonds existants de la Banque mondiale couvre des pays des régions du Pacifique et des Caraïbes, le Mexique étant le principal émetteur.

Le prêteur est actuellement en pourparlers avec d'autres pays afin d'élargir la couverture géographique, a déclaré M. Richardson.

L'Afrique australe souffre de la pire sécheresse qu'elle ait connue depuis des années, en raison de la combinaison d'un phénomène naturel, El Nino - un réchauffement des eaux dans l'est du Pacifique entraînant des températures plus élevées dans le monde entier - et de températures moyennes plus élevées dues aux émissions de gaz à effet de serre. Ce phénomène a entraîné l'année dernière un certain nombre d'extrêmes météorologiques qui ont battu des records.

M. Richardson a déclaré que la modélisation des sécheresses, des incendies de forêt et des inondations était un peu plus difficile que celle des tremblements de terre ou des tempêtes pour un cat bond paramétrique, un instrument dont les déclenchements dépendent des paramètres physiques d'un événement.

"Le défi fondamental est que vous avez besoin de données et que vous devez disposer d'un historique pour que les différentes agences puissent les modéliser", a déclaré M. Richardson.

La Banque mondiale a également offert récemment aux pays vulnérables à faible revenu la possibilité d'introduire des clauses dans leurs emprunts auprès du prêteur basé à Washington, qui permettraient aux gouvernements de reporter les remboursements jusqu'à deux ans s'ils étaient frappés par une grave catastrophe naturelle.

Jusqu'à présent, sept pays ont signé les clauses dites de dette résiliente au changement climatique (CRDC) : les Bahamas, la Barbade, le Belize, la Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et le Monténégro.

"Certains d'entre eux évaluent l'opportunité d'activer cette clause après le passage de l'ouragan Beryl, mais à ce jour, aucune décision n'a été prise d'après ce que nous savons", a déclaré M. Richardson.

Beryl a semé la dévastation dans plusieurs îles des Caraïbes au début du mois, détruisant jusqu'à 90 % des habitations dans certaines parties de la Grenade et de Saint-Vincent-et-les-Grenadines. (Reportage de Karin Strohecker et Marc Jones ; Rédaction de Mark Potter)