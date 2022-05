La Banque mondiale propose 30 milliards de dollars alors que la guerre en Ukraine menace la sécurité alimentaire

Le total comprendra 12 milliards de dollars de nouveaux projets et plus de 18 milliards de dollars de fonds provenant de projets existants liés à l'alimentation et à la nutrition qui ont été approuvés mais n'ont pas encore été décaissés, a déclaré la banque.

"La hausse des prix des denrées alimentaires a des effets dévastateurs sur les plus pauvres et les plus vulnérables", a déclaré le président du Groupe de la Banque mondiale, David Malpass, dans un communiqué. "Pour informer et stabiliser les marchés, il est essentiel que les pays fassent maintenant des déclarations claires sur les futures augmentations de production en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie."

La banque a déclaré que les nouveaux projets devraient soutenir l'agriculture, la protection sociale pour amortir les effets de la hausse des prix des denrées alimentaires sur les pauvres, ainsi que des projets d'eau et d'irrigation. La majorité des ressources sont destinées à l'Afrique et au Moyen-Orient, à l'Europe de l'Est et à l'Asie centrale, ainsi qu'à l'Asie du Sud.

Ces régions sont parmi les plus durement touchées par l'impact de la guerre en Ukraine sur l'approvisionnement en céréales. Des pays comme l'Égypte, qui dépendent fortement du blé ukrainien et russe, se démènent pour s'approvisionner car la Russie a bloqué les exportations agricoles de l'Ukraine à partir des ports de la mer Noire et a imposé des restrictions aux exportations nationales.

Les plans de la Banque mondiale étaient le plus important élément d'un rapport du département du Trésor américain résumant les plans d'action en matière de sécurité alimentaire des institutions financières internationales, publié mercredi.

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement prévoit de mettre à disposition 500 millions d'euros (523,50 millions de dollars) pour la sécurité alimentaire et le financement du commerce des produits agricoles et alimentaires, sur une enveloppe de 2 milliards d'euros destinée à l'Ukraine et aux pays voisins touchés par la guerre, indique le rapport du Trésor. L'Ukraine recevra 200 millions d'euros et les pays voisins 300 millions d'euros.

Le Fonds monétaire international fournira un soutien financier par le biais de ses canaux normaux, qui sont limités par les participations des pays et par le fait que leur dette est jugée viable.

(1 $ = 0,9551 euros)