La Banque mondiale a annoncé jeudi qu'elle avait approuvé de nouvelles initiatives visant à permettre aux pays membres frappés par des catastrophes naturelles et d'autres chocs d'accéder rapidement à des fonds d'urgence provenant de leurs programmes de prêts existants, afin de les aider à faire face à un monde de plus en plus sujet aux crises.

Les améliorations apportées à la boîte à outils de préparation et de réponse aux crises de la Banque permettraient aux pays de recevoir immédiatement jusqu'à 10 % des fonds non décaissés d'un prêt-projet existant ou d'une autre facilité pour une réponse d'urgence.

Anna Bjerde, directrice générale des opérations de la Banque mondiale, a déclaré à Reuters qu'un pays disposant de 3 milliards de dollars non décaissés sur un portefeuille de prêts de 5 milliards de dollars pourrait instantanément accéder à 300 millions de dollars en cas d'ouragan, de tremblement de terre ou de pandémie, une injection de liquidités qui pourrait épargner bien des souffrances.

Nous entendons client après client, qu'il s'agisse d'un pays à très faible revenu ou d'un pays à revenu intermédiaire, dire : "Lorsqu'une crise survient, nous ne sommes pas préparés financièrement et nous devons faire toutes sortes de compromis terribles que nous ne voulons pas avoir à faire".

La Banque mondiale renforcera également l'accès à des financements d'urgence préétablis plus importants dans le cadre de futurs programmes de prêts qui nécessiteront des réformes de préparation à la crise et d'autres mesures institutionnelles pour renforcer la résilience.

Un troisième volet approuvé par le conseil d'administration de la Banque mondiale consiste à étendre largement l'utilisation des produits d'assurance contre les catastrophes pour se prémunir contre les catastrophes de grande ampleur. Il s'agit notamment d'obligations catastrophes qui prévoient des paiements d'assurance en cas d'ouragans ou d'autres catastrophes atteignant certains seuils.

La Jamaïque a été un pionnier dans ce domaine et le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, a appelé à leur expansion afin de protéger les budgets des pays vulnérables contre les menaces climatiques et autres et de leur donner une "tranquillité d'esprit".

M. Bjerde a indiqué que, dans le cadre de cette initiative, les fonds provenant des prêts-projets que les obligations catastrophes protégeraient pourraient être utilisés pour payer les frais d'organisation de leur émission, coûts actuellement supportés par les pays qui les émettent.

UNE BANQUE MEILLEURE ET PLUS RAPIDE

Ces changements s'inscrivent dans le cadre d'une réforme plus large de la Banque mondiale visant à étendre la mission du prêteur pour le développement à la lutte contre le changement climatique et d'autres crises mondiales, et à accroître considérablement sa capacité de prêt.

"Il s'agit essentiellement d'une réponse à ce que nous avons entendu de la part des pays clients, a déclaré M. Bjerde, ajoutant que cela faisait partie des efforts d'amélioration opérationnelle de Banga pour construire une "meilleure banque" avant de demander une augmentation générale de capital aux actionnaires.

Un autre aspect des changements opérationnels consiste à accélérer l'approbation et le décaissement des prêts de la banque, a déclaré M. Bjerde. Il faut actuellement à la banque, qui compte plus de 16 000 employés, une moyenne de 27 mois entre le lancement d'un projet et le premier versement d'un prêt, dont 19 mois pour l'approbation du prêt.

Elle a déclaré que d'ici la fin de l'année fiscale en cours, le 30 juin, ce délai d'approbation diminuera de "quelques mois", mais son ambition est de le réduire à 12 mois d'ici la fin du mois de juin 2025, même pour les projets les plus complexes tels que les grands barrages hydroélectriques.

"Ensuite, je veux accélérer les décaissements, car si vous ne décaissez pas, vous ne mettez pas vraiment en œuvre les prêts", a déclaré Mme Bjerde. (Reportage de David Lawder ; Rédaction de Jamie Freed)