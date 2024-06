La croissance économique du Myanmar, déchiré par le conflit, sera d'environ 1 % pour l'année fiscale 2024-2025, a déclaré la Banque mondiale mercredi, alors que l'escalade de la violence, les pénuries de main-d'œuvre et la dépréciation de la monnaie rendent les affaires plus difficiles.

En décembre, la Banque mondiale avait prévu que l'économie du Myanmar croîtrait d'environ 2 % au cours de cette période, après avoir estimé la croissance du PIB à 1 % au cours de l'exercice fiscal qui s'est achevé en mars 2024.

"La révision à la baisse de la croissance projetée pour l'exercice 2024/25 est largement due à la persistance d'une inflation élevée et aux contraintes d'accès à la main-d'œuvre, aux devises et à l'électricité, qui sont toutes susceptibles d'avoir des impacts plus importants sur l'activité que ce qui était prévu précédemment", a déclaré la Banque mondiale dans un rapport.

Ce pays d'Asie du Sud-Est, qui compte environ 55 millions d'habitants, est en proie à des troubles politiques et économiques depuis le coup d'État de 2021, qui a vu l'armée évincer un gouvernement civil élu et mettre fin à une décennie de tentatives de réformes démocratiques et économiques. (Reportage de l'équipe Reuters et de Wa Lone, rédaction de Devjyot Ghoshal ; rédaction de John Mair)