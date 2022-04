La Banque mondiale réduit les prévisions du PIB de l'Asie de l'Est pour 2022 en raison de la guerre en Ukraine

Le créancier basé à Washington a déclaré dans un rapport publié mardi qu'il s'attendait à ce que la croissance en 2022 dans la région en développement de l'Asie de l'Est et du Pacifique (EAP), qui comprend la Chine, atteigne 5,0 %, soit moins que ses prévisions de 5,4 % d'octobre.

Mais la croissance pourrait ralentir à 4,0 % si les conditions se détérioraient et si les réponses des politiques gouvernementales étaient plus faibles, a déclaré la Banque mondiale.

L'économie de la Chine devrait croître de 5,0 % cette année, en baisse par rapport à une estimation précédente de 5,4 %, a-t-elle déclaré, en obligeant son gouvernement à fournir des mesures de stimulation pour compenser les chocs défavorables.

"La région est confrontée à une triade de chocs qui menacent de saper son élan de croissance", a déclaré Aaditya Mattoo, économiste en chef de la Banque mondiale pour l'Asie de l'Est et le Pacifique.

La guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui, selon M. Mattoo, constitue le "risque le plus grave" pour les perspectives de croissance de la région, entraîne une hausse des prix des denrées alimentaires et des carburants, une volatilité financière et une baisse de la confiance dans le monde entier.

Selon M. Mattoo, l'invasion de l'Ukraine par la Russie est d'autant plus inquiétante que la région doit encore faire face aux effets de la pandémie COVID-19, à un ralentissement structurel en Chine et à une accélération de l'inflation qui pourrait inciter les États-Unis à accélérer leur resserrement monétaire.

L'impact de la guerre sur les économies de l'Asie de l'Est et du Pacifique variera en fonction de leur exposition et de leur résilience, a déclaré M. Mattoo. Si l'on exclut la Chine, la production dans le reste de la région devrait augmenter de 4,8 % cette année.

"Au moment où les économies de l'Asie de l'Est et du Pacifique se remettaient du choc provoqué par la pandémie, la guerre en Ukraine pèse sur la dynamique de croissance", a déclaré Manuela Ferro, vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Asie de l'Est et le Pacifique, dans un communiqué.

"Les fondamentaux largement solides et les politiques saines de la région devraient l'aider à surmonter ces tempêtes."