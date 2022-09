La Banque mondiale réduit ses perspectives de croissance pour 2022 en Asie de l'Est, citant le ralentissement de la Chine

Le créancier basé à Washington a déclaré dans un rapport qu'il s'attendait à ce que la croissance en 2022 dans la région Asie de l'Est et Pacifique, qui inclut la Chine, ralentisse à 3,2 %, en baisse par rapport à sa prévision de 5,0 % en avril, et à la croissance de 7,2 % de l'année précédente.

La prévision plus faible est principalement due à un fort ralentissement en Chine, causé par ses règles strictes de zéro-COVID qui ont perturbé la production industrielle, les ventes intérieures et les exportations, a déclaré la Banque mondiale.

La Chine, qui constitue 86 % de la production économique de la région des 23 pays, devrait connaître une croissance de 2,8 % cette année, soit une décélération significative par rapport à la prévision précédente de la banque, qui était de 5,0 %. En 2021, l'économie chinoise a progressé de 8,1 %, sa meilleure croissance en une décennie.

Pour 2023, la deuxième plus grande économie du monde était vue en croissance de 4,5 %.

"Alors qu'ils se préparent à un ralentissement de la croissance mondiale, les pays devraient s'attaquer aux distorsions des politiques intérieures qui constituent un obstacle au développement à long terme", a déclaré Manuela Ferro, vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Asie de l'Est et le Pacifique, dans un communiqué.

Un autre risque pour les perspectives de la région était les hausses agressives des taux d'intérêt que les banques centrales du monde entier entreprennent pour combattre l'inflation galopante. Celles-ci ont provoqué des sorties de capitaux et des dépréciations de devises, a déclaré la Banque mondiale.

L'agence d'aide multilatérale a mis en garde les décideurs politiques contre l'imposition de contrôles des prix par le biais de subventions, prévenant que ces mesures ne profiteraient qu'aux riches et détourneraient les dépenses publiques des infrastructures, de la santé et de l'éducation.

"Les contrôles et les subventions brouillent les signaux de prix et nuisent à la productivité", a déclaré Aaditya Mattoo, économiste de la Banque mondiale pour l'Asie de l'Est et le Pacifique, dans un communiqué.