La Banque mondiale relève l'estimation de la croissance au Nigeria mais signale des inquiétudes concernant les subventions pétrolières.

L'économie du Nigeria a connu une croissance pour le sixième trimestre consécutif au premier trimestre 2022, les secteurs non pétroliers aidant le pays à rebondir après une grave récession causée par la pandémie de COVID-19, selon des données officielles.

La Banque mondiale a déclaré qu'elle s'attendait désormais à ce que la croissance du Nigeria en 2022 soit égale à celle de l'année dernière (3,4 %), révisée à la hausse par rapport à une estimation précédente de 2,8 % en novembre.

Elle a déclaré que les perspectives de croissance s'étaient améliorées pour les trois prochaines années, mais que d'autres aspects de la situation économique globale du Nigeria se détérioraient, soulignant que la subvention de l'essence était un sujet de préoccupation.

Le gouvernement a déclaré que la hausse des prix du pétrole pourrait faire passer le coût du programme à 4 trillions de naira (9,6 milliards de dollars) cette année, contre 443 milliards de naira budgétisés précédemment, en supposant que la subvention serait supprimée au cours des six premiers mois.

"Nos estimations révisées ... indiquent une position macroéconomique plus vulnérable en 2021 et au premier semestre 2022, qui est encore aggravée par la prime croissante entre les taux de change officiels et ceux du marché noir parallèle", a déclaré la Banque mondiale dans un rapport.

En novembre, le créancier a déclaré que le Nigeria devait mettre fin à sa coûteuse subvention à l'essence dans les trois à six prochains mois, améliorer la gestion du taux de change et accélérer d'autres réformes pour stimuler la croissance.

Mardi, la Banque a déclaré que le Nigeria avait maintenu les mêmes politiques qui soutenaient les taux de change multiples et le financement du gouvernement par la banque centrale, malgré des risques accrus.

Elle a ajouté que la guerre en Ukraine a accru l'incertitude des flux de capitaux, fait grimper les prix des denrées alimentaires importées et des intrants pour les engrais et accentué la volatilité des prix du pétrole.