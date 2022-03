La Banque nationale suisse affiche un bénéfice de 28,6 milliards de dollars pour 2021

Ce chiffre, en hausse par rapport au bénéfice de 20,9 milliards de francs enregistré un an plus tôt, reflète les gains réalisés grâce à l'essor des marchés boursiers et à l'augmentation des paiements provenant des obligations détenues par la banque centrale.

Ce chiffre est le quatrième plus élevé depuis la création de la BNS en 1907. Dans ses chiffres provisoires de janvier, la banque centrale avait déclaré s'attendre à un bénéfice d'environ 26 milliards de francs pour 2021.

(1 dollar = 0,9205 franc suisse)