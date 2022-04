La Banque populaire de Chine va réduire le taux de réserves de changes des banques

SHANGHAI (Reuters) - La Banque populaire de Chine (BPC) a annoncé lundi qu'elle allait assouplir ses exigences en matière de réserves de changes dans le but de ralentir la dépréciation du yuan.

A partir du 15 mai, le taux de réserves obligatoires de changes que les banques doivent détenir à la banque centrale sera abaissé de 100 points de base, le ramenant de 9% à 8%, afin "d'améliorer la capacité des institutions financières à utiliser les fonds en devises", a indiqué dans un communiqué la BPC.

En décembre 2021, la BPC avait relevé ce ratio pour les institutions financières de 200 points de base pour rendre plus onéreuse la détention de dollars par les banques chinoises.

Le yuan, qui a perdu plus de 3% face au dollar au cours en mars, a inscrit son plus bas niveau en un an à 6,5775 pour un dollar ce lundi, en raison des inquiétudes liées à la détérioration des perspectives de croissance avec les restrictions strictes mises en place dans le pays et en particulier dans la capitale économique Shanghai.

(Bureau de Pékin, version française Laetitia Volga, édité par Matthieu Protard)

par Winni Zhou et Vidya Ranganathan