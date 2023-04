12 avril (Reuters) - La Banque postale et CNP Assurances ont annoncé mercredi le rapprochement de leurs activités d'assurance de biens et de personnes, troisième et dernière étape d'un mariage initié en 2018 entre les deux groupes.

Depuis le 11 avril, CNP Assurances Holding, détenu à 100% par La Banque Postale, regroupe CNP Assurances et les quatre filiales assurantielles non vie de La Banque Postale (IARD, Santé, Prévoyance et Conseil), ont indiqué les entreprises dans un communiqué commun.

Stéphane Dedayanm, directeur général de CNP Assurances, et Véronique Weill, présidente du conseil d'administration de l'entreprise, ont été nommés à la tête de CNP Assurances Holding.

"Le rapprochement de nos activités assurance de biens et de personnes est le dernier jalon pour devenir un grand groupe de bancassurance public. Il est porteur d'une ambition forte de croissance en France et à l'international", a déclaré Philippe Heim, président du directoire de La Banque Postale, dans le communiqué.

La Banque Postale a lancé l'an dernier une offre d'achat pour prendre le contrôle total de CNP Assurances, une transaction qui s'inscrivait dans le cadre de la constitution d'un grand pôle financier public voulue par Bercy.

(Rédaction Gaëlle Sheehan, rédigé par Blandine Hénault)