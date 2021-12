La BdF relève sa prévision de croissance pour 2021 à 6,7% mais abaisse celle pour 2022

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Banque de France a annoncé dimanche soir relever sa prévision de croissance pour 2021 à 6,7%, comme indiqué précédemment par son gouverneur, François Villeroy de Galhau, après un "fort rebond économique au troisième trimestre". Cependant, l'institution a légèrement abaissé son estimation pour 2022 car elle anticipe un ralentissement à la fin de cette année et au début de 2022.

En raison des tensions sur les approvisionnements et de la recrudescence de la pandémie de Covid-19 en France, la reprise économique devrait être plus modérée au quatrième trimestre 2021 et au premier trimestre 2022 qu'au cours de la période allant de juillet à octobre, a indiqué la Banque de France. Elle mise sur une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 0,6% sur les trois derniers mois de 2021 et de 0,2% au premier trimestre de l'année prochaine, à comparer à 3% au troisième trimestre.

Les précédentes projections macroéconomiques de la Banque de France, publiées en septembre, tablaient sur une croissance économique de 6,3% en 2021. Pour 2022, la banque centrale anticipe désormais une croissance de 3,6%, contre 3,7% attendus précédemment.

L'économie devrait mieux se porter en 2023 qu'indiqué précédemment, la Banque de France ayant relevé sa prévision de croissance pour cette année-là de 1,9% à 2,2%. "Le rebond, en partie décalé dans le temps dans le contexte actuel, se poursuivrait encore à cet horizon", estime-t-elle.

"En 2024, l'activité retrouverait une croissance plus habituelle et en ligne avec sa tendance de long terme", à 1,4%, a précisé l'institution. "Le niveau d'activité atteint en fin d'horizon de prévision serait assez proche de la trajectoire que nous prévoyions dans notre prévision d'avant-crise. Nous estimons en effet que la perte définitive de produit intérieur brut (PIB) du fait de la crise sanitaire serait très limitée, grâce notamment au dynamisme du marché du travail", a-t-elle souligné, en ajoutant que sa projection tient compte des effets du plan de relance.

L'inflation repasserait sous les 2% avant fin 2022

L'inflation, pour sa part, devrait atteindre un sommet, autour de 3,5%, en décembre avant de refluer progressivement sous la barre des 2% d'ici à la fin 2022, estime la Banque de France. En 2023 et 2024, la hausse des prix à la consommation devrait s'établir respectivement à 1,5% et 1,6%, anticipe l'institution en soulignant toutefois que l'incertitude entourant l'évolution des prix reste élevée.

"A court terme, le pic d'inflation pourrait se prolonger si les tensions actuellement observées sur les prix des intrants dans la production duraient plus longtemps que prévu ou si les prix de l'énergie augmentaient à nouveau. A moyen terme, la trajectoire de l'inflation dépendra de la transmission des hausses de prix aux salaires, et réciproquement", a-t-elle prévenu.

