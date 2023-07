Dans le sillage des changements sismiques survenus dans le paysage des cryptomonnaies ces derniers mois, les entreprises qui s'enorgueillissaient autrefois de leur identité crypto/blockchain cherchent aujourd'hui à redorer leur blason d'une autre manière. Certaines entreprises se distancient de leurs origines, adoptent des étiquettes plus neutres ou s'orientent vers des secteurs en plein essor tels que l'intelligence artificielle. On revient sur cette tendance dans l'Analyse Cryptique, après les actualités essentielles de la semaine.

Block 1 : Les actualités essentielles

Nasdaq ralentie sur les cryptos

L’entreprise Nasdaq, qui chapeaute la deuxième plus grande bourse des Etats-Unis, a suspendu ses projets de créer une société dédiée à la garde de cryptomonnaies en raison de l'incertitude réglementaire de l'autre côté de l'Atlantique. Cette décision, moins d'un an après l'annonce initiale du projet, pourrait freiner temporairement l'adoption de la cryptomonnaie par les investisseurs institutionnels. Néanmoins, la société maintient son intérêt pour le secteur des actifs numériques et continuera à soutenir son développement. Par exemple, la société soutient la demande d'enregistrement de BlackRock pour son ETF Spot sur le Bitcoin.

La Société Générale obtient l’agrément PSAN

SG-Forge, filiale de la Société Générale, est devenue la première entreprise en France à recevoir l'agrément PSAN (Prestataire sur Actifs Numériques) de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Cet agrément, bien que facultatif actuellement, est crucial pour la conformité à la réglementation européenne MiCA qui entrera en vigueur en 2024. SG-Forge a obtenu cet agrément en assurant une responsabilité professionnelle, ce qui confirme son rôle pionnier dans l'écosystème des crypto-actifs et rassure ses clients institutionnels quant à la conformité et la sécurité de ses services sur actifs numériques.

Ubisoft s’engage avec Cronos

Ubisoft, l'éditeur de jeux vidéo, s'est associé à l'écosystème Cronos, devenant officiellement validateur sur le réseau blockchain de Cronos. Ce partenariat vise à développer des applications décentralisées axées sur les jeux vidéo et à approfondir l'engagement entre les créateurs de jeux et les joueurs. L'accord accorde également à Ubisoft un accès à la gouvernance du réseau Cronos, lui permettant de participer à l'évolution de son écosystème à long terme.

SEC vs Coinbase

Au cours d'une audience préliminaire dans l'affaire opposant Coinbase à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, l'avocat de la SEC a suggéré que l'autorité de régulation financière n'avait pas correctement analysé si les activités de Coinbase pouvaient enfreindre les lois sur les valeurs mobilières avant son introduction en bourse. La juge de l'affaire a exprimé son scepticisme face à cette défense, soulignant que la SEC aurait dû faire preuve de plus de diligence dans l'analyse de Coinbase. Cela souligne une fois de plus le flou réglementaire qui entoure les cryptomonnaies aux États-Unis.



Block 2 : L’Analyse Cryptique de la semaine

Il y a quelques années, les entreprises étiquetées “blockchain” attiraient l'attention du grand public et des médias, et par chance les capitaux des investisseurs aussi. Lorsque la valorisation du bitcoin atteignait des sommets vertigineux et que les licornes crypto se multipliaient comme des champignons après la pluie, les entreprises s'empressaient de s'aligner sur la tendance crypto - même si c'était un peu exagéré, comme en témoigne l'audacieux changement de marque de Long Island Iced Tea Corp. en Long Blockchain Corp. à la fin de l'année 2017.

Cependant, les temps ont changé. Dans le sillage d'une vague de controverses, d'effondrements et de faillites dans le secteur, l'enthousiasme est retombé. De nombreuses entreprises qui étaient autrefois de fiers porte-drapeaux du secteur prennent aujourd'hui leurs distances par rapport à leurs origines. Dans un marché qui a subi une année relativement obscure sur l’année écoulée, ces entreprises ont adopté des tactiques de survie, notamment en adoptant le terme plus neutre de "web3", en minimisant les références aux actifs numériques et à la blockchain sur leurs plateformes ou même en se tournant vers le dernier cri de la technologie : l'intelligence artificielle.

Nombre de sociétés "blockchain" créées chaque année

Coresignal

Prenons l'exemple des mineurs de bitcoins Hive Digital Technologies et Riot Platforms - tous deux cotés en bourse - qui ont récemment supprimé le terme "blockchain" de leurs titres, s'éloignant ainsi des cryptomonnaies pour s'orienter vers d'autres voies, notamment vers l'intelligence artificielle. Customers Bank, le partenaire bancaire privilégié de nombreuses entreprises de blockchain, a également mis ses aspirations crypto/blockchain en veilleuse.

Aaron McDonald, cofondateur de Futureverse, une startup d'IA métaverse qui a récemment levé 54 millions de dollars, est désireux de se débarrasser de l'étiquette de "société de blockchain". Bien que Futureverse soit née de la fusion de 11 entreprises, dont certaines étaient ancrées dans le domaine des cryptomonnaies, Aaron McDonald insiste sur le fait que la blockchain ne constitue qu'une petite partie de la pile technologique de l'entreprise. Il reconnaît toutefois que l'un des projets les plus connus de Futureverse est FLUF World, une collection de lapins de dessins animés NFT.

Paradigm, une société d'investissement qui a accumulé un fonds de 2,5 milliards de dollars pour les investissements dans les cryptomonnaies en 2021, a été confrontée à des réactions négatives après avoir apparemment supprimé les références aux cryptomonnaies de son site web et affiché un intérêt accru pour l'IA. Toutefois, Matt Huang, cofondateur de Paradigm, a déclaré que cette omission était une "erreur" et a rétabli les références aux cryptomonnaies sur le site web mis à jour de l'entreprise. La page d'accueil de Paradigm arbore désormais des bannières déroulantes portant l'inscription "CRYPTO".

En revanche, rendons à César ce qui est à César, si le terme “Blockchain” fait moins rêver, cela n’empêche pas la majorité des 100 - 81 précisément - plus grosses entreprises cotées en bourse de déployer la technologie dans une partie de leurs activités.





Type de blockchain utilisée pour les sociétés étudiées

Blockdata

Block 3 : Tops & Flops

Palmarès des cryptomonnaies

(Cliquez pour agrandir)

Zonebourse

Block 4 : Lectures de la semaine

eNaira : la monnaie numérique du Nigéria a démarré lentement - qu’est-ce qui la retient ? (The Conversation, en anglais)

Hong Kong est optimiste sur la crypto. Ses banques ne sont pas si sûres. (WSJ, en anglais)