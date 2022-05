La BoE augmente ses taux pour lutter contre l'inflation, mais pas suffisamment pour 4 fonctionnaires

La Banque d'Angleterre a relevé ses taux d'intérêt à 0,5 % jeudi et près de la moitié de ses responsables politiques souhaitaient une augmentation plus importante afin de contenir les pressions rampantes sur les prix, qui, selon la banque centrale britannique, pourraient pousser l'inflation au-delà de 7 %.

Dans une décision partagée surprise, quatre des neuf membres du comité de politique monétaire voulaient augmenter les taux à 0,75 % dans ce qui aurait été la plus grande augmentation des coûts d'emprunt depuis que la BoE est devenue opérationnellement indépendante il y a 25 ans.

Une faible majorité, dont le gouverneur Andrew Bailey, a voté pour une augmentation de 0,25 point de pourcentage.

La livre a brièvement dépassé 1,36 $, son plus haut niveau depuis le 20 janvier, et a touché un sommet de deux ans contre l'euro, avant de retomber après que la Banque centrale européenne ait évoqué la possibilité d'une hausse de ses propres taux.

Les obligations d'État britanniques se sont vendues, le rendement à 10 ans étant à son plus haut depuis janvier 2019.

La BoE, qui est devenue en décembre la première grande banque centrale à relever ses taux depuis la pandémie, a signalé un nouveau resserrement modeste "dans les mois à venir", même si la croissance sera pénalisée par l'inflation mondiale des prix de l'énergie et des biens.

Mais Bailey a dit aux investisseurs de ne pas supposer que la BoE s'embarquait dans une longue série de hausses de taux, et a déclaré qu'il devrait y avoir un compromis entre une forte inflation et une croissance affaiblie, car de nombreux ménages voient leurs revenus se réduire.

Plus tôt, le ministre des finances, Rishi Sunak, a détaillé les mesures destinées à aider les ménages à faire face https://www.reuters.com/world/uk/uks-sunak-sets-out-financial-support-help-with-energy-bills-2022-02-03 à une flambée des prix de l'énergie en avril, alors que les impôts des travailleurs et des entreprises doivent augmenter.

M. Bailey a déclaré qu'il avait un "message dur" pour le public.

"Nous n'avons pas augmenté les taux d'intérêt aujourd'hui parce que l'économie rugit", a-t-il déclaré aux journalistes. "Une augmentation du taux d'escompte est nécessaire parce qu'il est peu probable que l'inflation revienne à l'objectif sans elle."

La Grande-Bretagne est confrontée à un "exemple extrême" de choc économique qui augmenterait le coût de la vie pour tous, a averti M. Bailey.

Certains analystes ont déclaré que la BoE risquait d'ajouter à la douleur financière.

"Nous pensons qu'ils sont effectivement en train de casser une noix du côté de l'offre avec un marteau du côté de la demande", a déclaré Richard McGuire, responsable de la stratégie des taux chez Rabobank.

James Athey, directeur des investissements chez abrdn, a déclaré que les prévisions d'inflation sur les marchés financiers avaient peu changé suite à l'annonce de la BoE.

"La Banque ne peut apparemment pas gagner dans un tel scénario, car le marché dit essentiellement que s'il ne crée pas de récession, l'inflation ne baissera pas suffisamment", a-t-il déclaré.

La décision de jeudi a marqué la première augmentation consécutive du taux d'escompte depuis 2004.

Après l'annonce de la BoE, les investisseurs ont estimé que le taux d'escompte atteindrait 1,0 % en mai et 1,5 % en fin d'année.

"Il ne serait pas surprenant que nous assistions à une nouvelle augmentation, mais ne vous laissez pas emporter", a déclaré M. Bailey.

DÉCISION SPLIT

La BoE a déclaré que l'inflation des prix à la consommation - qui était de 5,4 % en décembre - devrait culminer à environ 7,25 % en avril, ce qui serait le taux le plus élevé depuis le début des années 1990, ravagé par la récession, et à des kilomètres de son objectif de 2 %.

L'inflation élevée signifie que le revenu après impôt des ménages actifs diminuera de 2 % cette année et de 0,5 % l'année prochaine, tandis que l'affaiblissement de la demande fera grimper le chômage à 5 % d'ici trois ans.

La BoE a déclaré qu'elle allait commencer à dénouer son programme d'assouplissement quantitatif de 895 milliards de livres (1,2 trillion de dollars) en permettant aux obligations d'État qu'elle détient de sortir de son bilan à mesure qu'elles arrivent à échéance. Elle vendra son stock beaucoup plus petit d'obligations d'entreprises.

Les pressions sur les prix semblent devoir persister beaucoup plus longtemps que ce que prévoyait la BoE en novembre, qui a triplé ses prévisions de croissance des salaires cette année, à 3,75 %.

L'inflation dans un an est maintenant considérée comme supérieure à 5 % sur la base des perspectives du marché en matière de taux d'intérêt.

Mais, signe que la BoE pense que les investisseurs ont prévu trop de hausses de taux, elle a prédit que l'inflation dans trois ans serait inférieure à l'objectif, à environ 1,6 %.

Bailey, ses adjoints Ben Broadbent et Jon Cunliffe, l'économiste en chef Huw Pill et Silvana Tenreyro, membre externe du MPC, ont tous voté pour une hausse des taux de 25 points de base.

La BoE a déclaré qu'elle reconnaissait les risques de fortes pressions sur les prix, mais aussi la possibilité d'une baisse plus rapide de l'inflation si les coûts mondiaux de l'énergie et des biens diminuent comme le prévoient les marchés.

Elle a prévenu qu'une hausse des taux plus importante pourrait avoir un "impact démesuré" sur les attentes en matière de coûts d'emprunt.

Le sous-gouverneur Dave Ramsden et les membres externes Michael Saunders, Jonathan Haskel et Catherine Mann ont voté pour une hausse des taux d'un demi-point de pourcentage afin de réduire le risque que la croissance récente des salaires et les attentes en matière d'inflation s'enracinent davantage.

VENTES D'OBLIGATIONS

La BoE a déclaré que le dénouement de ses achats d'actifs commencerait le mois prochain lorsqu'une obligation du gouvernement britannique détenue par la banque centrale arrivera à échéance. Les 27,9 milliards de livres de recettes ne seront pas réinvesties, a déclaré la BoE - tout comme les futurs remboursements de gilt, d'une valeur d'environ 70 milliards de livres sur 2022 et 2023.

La BoE envisagera de vendre activement des gilts lorsque le taux d'escompte atteindra 1 %.

Elle a déclaré qu'elle prévoyait de réduire à zéro ses 20 milliards de livres d'obligations d'entreprises au plus tôt fin 2023, en ne réinvestissant pas les obligations arrivant à échéance et en mettant en place un programme de vente. (Reportage d'Andy Bruce ; Édition de Catherine Evans, William Maclean)