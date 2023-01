La BoE est sceptique quant à la livre numérique alors que la zone euro soutient les travaux sur l'euro numérique

La Grande-Bretagne doit lancer une consultation publique dans les semaines à venir sur ce que devraient être les attributs juridiques d'une livre numérique - si elle était décidée à aller de l'avant et à en lancer une - qui, selon ses partisans, permettrait des transactions plus rapides.

Bailey a déclaré lundi au Treasury Select Committee du Parlement qu'il n'était pas certain qu'une livre numérique soit nécessaire pour le moment.

La Banque met à jour son système de règlement brut en temps réel (RTGS), qui tient les comptes des banques, des sociétés de construction et d'autres institutions britanniques à la BoE.

"Je pense que la question de savoir si une monnaie de banque centrale numérique de gros est nécessaire est ouverte, car nous avons un système de règlement de monnaie de banque centrale de gros avec une mise à jour majeure", a déclaré Bailey.

M. Bailey s'est également montré prudent quant à l'utilisation d'une livre numérique pour le commerce de détail, par exemple pour effectuer des paiements, ajoutant qu'il n'est pas prévu d'abolir l'argent liquide.

"Nous devons être très clairs sur le problème que nous essayons de résoudre ici avant de nous laisser emporter par la technologie et l'idée", a-t-il déclaré.

Il n'est pas convaincu que les systèmes de paiement de détail "ont besoin de ce genre de mise à niveau pour le moment".

Entre-temps, les ministres des finances de la zone euro ont déclaré lundi qu'ils soutenaient la poursuite des travaux préparatoires d'un éventuel euro numérique, actuellement étudié par la Banque centrale européenne.

L'UE doit publier cette année un projet de loi sur la manière dont un euro numérique s'intégrerait dans les lois du bloc.

"L'Eurogroupe considère que l'introduction d'un euro numérique ainsi que ses principales caractéristiques et choix de conception nécessitent des décisions politiques qui devraient être discutées et prises au niveau politique", ont déclaré les ministres dans une déclaration commune.

Un euro numérique devrait compléter, et non remplacer, les espèces, et une "fonctionnalité hors ligne" devrait être explorée pour servir un plus large éventail d'utilisations et contribuer à l'inclusion financière, ont déclaré les ministres.