La BoE n'en a pas encore fini avec les hausses de taux, selon Ramsden

La Banque d'Angleterre devra pousser les coûts d'emprunt à la hausse pour contrôler l'inflation galopante et il existe des risques que les pressions inflationnistes dues à la hausse des salaires s'avèrent plus fortes que ne le pense la BoE, a déclaré le gouverneur adjoint Dave Ramsden à Bloomberg News.

"Je ne pense pas que nous soyons encore allés assez loin sur le Bank Rate, mais je pense que ce que nous avons déjà fait a un impact", a-t-il déclaré dans une interview publiée jeudi.

La semaine dernière, la BoE a relevé le taux d'escompte à 1,0 %, son niveau le plus élevé depuis 2009, et a déclaré que d'autres augmentations "pourraient encore être appropriées dans les mois à venir", car elle prévoyait que l'inflation dépasserait probablement 10 % plus tard cette année, ce qui pourrait provoquer une récession.

"Compte tenu de ce que nous savons du marché du travail britannique, je ne serais pas surpris s'il s'avérait être un peu plus tendu", a déclaré M. Ramsden. "Je pense qu'il y a des risques à la hausse sur l'inflation (à) moyen terme".

Il a également déclaré qu'il supposait que la BoE s'occuperait du processus de vente des obligations d'État lorsqu'elle annulera son programme d'assouplissement quantitatif, et non le Debt Management Office.