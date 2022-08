La BoE offrira une nouvelle hausse de 50 points de base en septembre en raison de la flambée des prix.

Au début du mois, la Banque, la première parmi ses principaux pairs à commencer à dénouer la politique ultra-libre COVID-19, a augmenté les taux d'intérêt de 50 points de base - le plus grand nombre en 27 ans - dans sa tentative de contenir l'inflation susceptible de grimper à deux chiffres.

Plus de la moitié des économistes interrogés par Reuters du 9 au 12 août - 30 sur 51 - ont déclaré que la BoE porterait le taux d'escompte à 2,25 % le 15 septembre en ajoutant 50 points de base. Les 21 autres ont suggéré une hausse plus modeste de 25 points de base à 2,00 %.

La forte hausse attendue intervient alors que les données officielles montrent que l'économie s'est contractée de 0,1 % au dernier trimestre et que la banque centrale a déclaré que le pays était susceptible d'entrer en récession plus tard cette année et de ne pas en sortir avant début 2024.

"Avec le ralentissement de la croissance, il est tentant de penser que la BoE envisagera de freiner - et pourrait même réduire les taux dans le courant de l'année prochaine. Mais pour l'instant du moins, les problèmes du Royaume-Uni sont liés à l'offre et à l'inflation : laisser l'inflation augmenter encore plus risque de ne faire qu'empirer la situation", a déclaré Elizabeth Martins chez HSBC.

Une grande majorité des personnes interrogées ont déclaré que la Banque ralentirait le rythme en novembre à 25 points de base. Pour la réunion de décembre, 18 économistes ont dit que la Banque ajouterait encore 25 points de base tandis que 25 ont dit qu'elle ferait une pause.

La prévision médiane suggérait que les coûts d'emprunt termineraient l'année à 2,50 %, où ils resteraient jusqu'à une réduction en 2024.

Et ce, malgré la menace de récession, la prévision médiane d'une récession dans l'année étant de 60 % et dans les deux ans de 75 %. Toutefois, les prévisions médianes trimestrielles ne décrivent qu'une croissance très faible ou nulle, les économistes ayant choisi des moments différents pour la survenue de celle-ci.

"Nous prévoyons qu'une récession en 2022/23 sera alimentée par une inflation élevée, avec une contraction des dépenses de consommation réelles à son épicentre", a déclaré Ruth Gregory de Capital Economics. "Mais avec des bilans des ménages et des entreprises encore relativement sains, nous soupçonnons que la récession sera légère par rapport aux normes historiques."

La croissance a été fixée à 3,5 % en moyenne cette année et à 0,2 % l'année prochaine.

Le mandat de la Banque est d'avoir une inflation de 2 % et, selon le sondage, elle atteindra 11,4 % au quatrième trimestre, soit plus que les 10,2 % prévus le mois dernier, avant de ralentir, bien qu'on ne s'attende pas à ce qu'elle atteigne l'objectif sur tout l'horizon de prévision.

La BoE a déclaré qu'elle atteindrait un pic de 13,3 % en octobre, le plus élevé depuis 1980.

La montée en flèche de l'inflation, largement due à la hausse des coûts de l'énergie, aux problèmes liés au départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne et à la perturbation des chaînes d'approvisionnement exacerbée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a entraîné une crise du coût de la vie.

La favorite pour devenir le prochain premier ministre, Liz Truss, a déclaré qu'elle préférait les réductions d'impôts aux aides directes pour aider les ménages, tandis que son rival, Rishi Sunak, a déclaré vendredi que chaque ménage économiserait environ 200 livres (242 $) sur ses factures d'énergie grâce à une réduction d'impôts.

Pourtant, les analystes d'un cabinet de conseil prévoient que le plafond des prix de l'énergie pourrait atteindre le chiffre impressionnant de 5 038 livres par an en avril 2023 en raison de la flambée des prix de l'énergie en Europe, soit une augmentation de 150 % par rapport aux niveaux actuels déjà élevés.

Lorsqu'on leur a demandé ce qui aiderait le mieux les ménages, 14 des 16 économistes qui ont répondu à une question supplémentaire ont répondu des subventions pour les factures de carburant, tandis que seulement deux ont répondu des réductions d'impôts.

"Des subventions bien ciblées constituent une meilleure réponse pour aider ceux qui en ont le plus besoin. Le problème avec une approche globale des réductions d'impôts est qu'elles sont souvent régressives et ne sont pas payées par les plus vulnérables comme les retraités", a déclaré Michal Stelmach chez KPMG.

(1 $ = 0,8248 livre)