La BoE poursuit ses hausses de taux malgré la baisse des prévisions d'inflation

Le plafonnement des tarifs douaniers annoncé par Mme Truss jeudi, qui devrait coûter 100 milliards de livres (116 milliards de dollars) ou plus sur deux ans, permettra à l'inflation de culminer jusqu'à cinq points de pourcentage en dessous des prévisions antérieures, selon les économistes.

À 11 % - la nouvelle estimation de plusieurs analystes - le point culminant de la récente poussée de l'inflation serait plus de cinq fois supérieur à l'objectif de 2 % de la BoE.

Cela laisserait les décideurs politiques toujours préoccupés par les attentes d'inflation s'ancrant dans l'économie, mais serait beaucoup moins alarmant que le scénario sans l'intervention du gouvernement.

Cependant, l'ampleur du soutien est susceptible de créer des pressions inflationnistes à l'avenir, car les ménages seront mieux lotis de plusieurs milliers de livres qu'ils ne l'auraient été autrement.

Pour contrer cela, la BoE pourrait relever les taux plus rapidement et plus haut que prévu, en commençant par l'annonce de sa politique de septembre jeudi. La décision devrait être prise à la date prévue, malgré le deuil officiel pour le décès de la reine Elizabeth.

"Je soupçonne que la taille du paquet va probablement peser sur l'esprit des membres du comité de politique monétaire", a déclaré George Buckley, économiste chez Nomura.

Il a prédit une hausse du taux d'un demi-point de pourcentage le 15 septembre - ce qui correspondrait à la hausse du mois dernier mais ne serait que la deuxième fois depuis 1995 que le taux d'escompte augmente autant - et d'autres hausses suivront.

L'économiste en chef de la BoE, Huw Pill, a déclaré cette semaine que la banque centrale veillerait à ce que les dépenses publiques ne génèrent pas d'inflation.

James Smith d'ING a déclaré que le coussin du plafonnement des prix pour les finances des ménages - plus un coup de pouce supplémentaire provenant des réductions d'impôts promises par Truss - pourrait signifier que la BoE attendra plus longtemps que les autres banques centrales avant de revenir sur ses hausses de taux.

"Cela signifie probablement qu'elle envisagera des réductions de taux beaucoup moins urgentes que la Fed ou d'autres banques centrales qui pourraient réduire leurs taux d'ici le milieu de l'année prochaine", a déclaré Smith.

UNE RÉCESSION ÉVITÉE ?

Samuel Tombs, du cabinet de conseil Pantheon Macroeconomics, a déclaré que la récession prévue par la BoE pourrait être évitée de justesse, ouvrant la voie à une hausse des taux d'un demi-point de pourcentage la semaine prochaine et à une autre en novembre.

Cela porterait le taux d'escompte à 2,75 %, son plus haut niveau depuis 2008, où Tombs pense qu'il restera, bien en deçà des paris des marchés financiers de plus de 4 %.

Philip Shaw d'Investec a déclaré qu'il était possible que le gouvernement, avec ses mesures de relance, et la BoE, avec ses hausses de taux, finissent par tirer dans des directions différentes, ce qui augmente le risque de confusion politique.

"Le fait que le chancelier et le gouverneur semblent s'engager dans des conversations deux fois par semaine est encourageant du point de vue de la coordination des politiques", a déclaré Shaw.

Le nouveau ministre des finances Kwasi Kwarteng et le gouverneur de la BoE Andrew Bailey se rencontreront régulièrement, initialement deux fois par semaine, pour coordonner le soutien économique, a déclaré le Trésor mercredi.

Kwarteng devrait annoncer un budget d'urgence, comprenant des réductions d'impôts, plus tard dans le mois.

La chute de la livre, qui alimente l'inflation, est également susceptible de faire monter les taux de la BoE. Cette semaine, la livre a atteint son plus bas niveau par rapport au dollar américain depuis 1985, en partie à cause des inquiétudes concernant l'ampleur des emprunts prévus par Truss.

D'autres banques centrales relèvent également leurs taux de manière agressive pour lutter contre l'inflation. La Banque centrale européenne a augmenté son taux de référence de 75 points de base cette semaine, son plus grand mouvement jamais réalisé.

En plus de relever ses taux, la BoE est sur le point de commencer à vendre le stock d'obligations du gouvernement britannique qu'elle a commencé à accumuler après la crise financière mondiale de 2007-2008.

Le MPC a déclaré le mois dernier qu'il tiendrait un vote de confirmation en septembre sur le début des ventes "sous réserve que les conditions économiques et de marché soient jugées appropriées".

Certains économistes ont suggéré que les récents bouleversements sur le marché obligataire pourraient ralentir le plan de vente de la BoE.

(1 $ = 0,8630 livre)