La BoJ maintient ses taux bas, se dit prête à un assouplissement accru

(Actualisé tout du long avec précisions, photo à disposition)

par Leika Kihara et Daniel Leussink

TOKYO, 30 juillet (Reuters) - La Banque du Japon (BoJ) a décidé mardi de laisser inchangée sa politique monétaire, mais elle a souligné qu'elle prendrait "sans hésitation" des mesures de soutien accru à l'économie pour assurer un niveau d'activité permettant d'atteindre l'objectif de 2% d'inflation.

L'impact de plus en plus néfaste des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine a poussé la Réserve fédérale américaine (Fed) et la Banque centrale européenne (BCE) sur la voie d'un assouplissement accru, mettant sous pression la BoJ qui dispose de nettement moins de munitions pour faire face à un ralentissement économique.

Comme attendu, la BoJ a maintenu son objectif de taux d'intérêt à court terme à -0,1% et son engagement à encadrer les rendements à long terme autour de zéro.

Elle a réaffirmé son engagement de maintenir les taux à leur niveau actuel "pour une période prolongée, au moins jusqu'au printemps 2020".

Mais la banque centrale a ajouté dans son communiqué qu'elle mettrait en oeuvre sans hésiter de nouvelles initiatives si la réalisation de son objectif d'inflation venait à être davantage compromise.

Dans son rapport trimestriel sur les perspectives économiques, la BoJ a légèrement revu à la baisse son objectif d'inflation pour l'exercice fiscal actuel et le prochain.

"L'économie du Japon devrait continuer de progresser, malgré qu'elle soit affectée par le ralentissement de la croissance à l'international pour le moment", écrit-elle.

L'assouplissement envisagé par les principales banques centrales mondiales alimente les inquiétudes sur une appréciation trop forte du yen qui pourrait accentuer les pressions sur les exportateurs japonais.

Mais des années de politique ultra-accomodante au Japon ont nui aux profits des institutions financières en réduisant leurs marges, laissant la BoJ avec peu d'outils pour combattre la prochaine récession et pour prendre des mesures visant à favoriser une progression de l'inflation vers l'objectif de 2%.

La faiblesse des exportations a aussi jeté une ombre sur l'analyse de la BoJ selon laquelle un rebond des commandes venues de l'étranger lors de la seconde moitié de l'année permettra de contrebalancer l'effet négatif de la hausse de la TVA prévue en octobre prochain.

Des données publiées plus tôt mardi ont indiqué que la production industrielle au Japon a chuté en juin à un plus bas en près de dix-huit mois, amplifiant les inquiétudes sur l'impact du ralentissement de la croissance mondiale sur l'économie nippone, qui est dépendante des exportations. (avec Tetsushi Kajimoto, Kaori Kaneko, Mari Saito et David Dolan; Jean Terzian pour le service français)