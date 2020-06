La Bourse américaine va continuer à se distinguer, selon SwissLife Asset Managers

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’assouplissement des restrictions dues au Coronavirus a profité au marché d’actions, qui célèbre l’élimination progressive des freins à la vie sociale et économique ainsi que la politique monétaire favorable, tout en ignorant la dégradation des relations sino-américaines, les risques d’une deuxième vague d’infection et de sombres perspectives économiques. C’est ce que constate SwissLife Asset Managers dans ses « Perspectives marchés financiers » de juin 2020.Même au vu des facteurs ci-dessus et de la nette remontée des valorisations depuis mars, SwissLife Asset Managers pense toujours que la Bourse américaine dépassera légèrement les autres marchés d'actions, notamment grâce à la politique favorable de la Réserve fédérale.