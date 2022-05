La Bourse bondit grâce à des prévisions optimistes sur la vente au détail et à l'apaisement des craintes concernant la Fed.

Les trois principaux indices boursiers américains étaient en forte hausse, les valeurs de consommation discrétionnaire et de micropuces, sensibles à l'économie, ayant devancé le marché général.

Sur une base hebdomadaire, le S&P 500, le Nasdaq et le Dow sont en passe de mettre fin à leur plus longue série de pertes depuis des décennies et, aux niveaux actuels, ils sont prêts à enregistrer leurs plus importants gains hebdomadaires depuis la mi-mars.

"Nous avons un bon rallye", a déclaré Peter Cardillo, économiste de marché en chef chez Spartan Capital Securities à New York. "Ce qui se passe aujourd'hui prépare probablement le terrain pour que les indices mettent fin à une série de négativité hebdomadaire".

Les prévisions optimistes des détaillants ont semblé compenser les avertissements décourageants de leurs homologues au cours des dernières semaines.

L'opérateur de grands magasins Macy's Inc a bondi de 19,1% après avoir relevé ses prévisions de bénéfices annuels.

Les chaînes de magasins à rabais Dollar General Corp et Dollar Tree ont progressé de 14,4 % et 20,4 %, respectivement, après avoir relevé leurs prévisions de ventes annuelles, ce qui suggère que les consommateurs recherchent des biens moins coûteux dans un contexte d'inflation élevée depuis des décennies.

Le procès-verbal de la dernière réunion de politique monétaire du Federal Open Market Committee (FOMC) a calmé les craintes que la banque centrale américaine ne devienne plus faucon, une préoccupation qui a alimenté la volatilité du marché ces dernières semaines.

"Le marché convient que nous voyons une Fed agressive, mais pas une Fed ultra-agressive pour le moment", a déclaré M. Cardillo.

"L'inflation structurelle a atteint un sommet, mais transitoire ? Probablement pas", a ajouté M. Cardillo. "Ce serait une clé pour la Fed, et cela pourrait arriver".

"La Fed devenant dovish à l'automne est une bonne possibilité."

Les données économiques publiées jeudi, notamment les demandes d'allocations chômage, les ventes de logements en attente et le PIB, ont apporté de bonnes nouvelles enveloppées de mauvaises, suggérant que l'économie montre juste assez de mollesse pour inciter la Fed à un pivot dovish d'ici l'automne.

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 572,54 points, soit 1,78%, pour atteindre 32 692,82 ; le S&P 500 a gagné 85,54 points, soit 2,15%, pour atteindre 4 064,27 ; et le Nasdaq Composite a ajouté 328,13 points, soit 2,87%, pour atteindre 11 762,87.

Les 11 principaux secteurs du S&P 500 étaient en hausse, les valeurs de consommation discrétionnaire étant en tête des gains en pourcentage, avec un bond de 5,1 %.

Les actions de Twitter Inc ont bondi de 5,5 % à la suite d'informations selon lesquelles la société de médias sociaux poursuit le milliardaire Elon Musk pour avoir retardé la divulgation de sa participation dans la société.

Les actions d'Alibaba Group cotées aux États-Unis ont augmenté de 14,9 % après que la société chinoise de commerce électronique a battu les estimations, même si elle a refusé de fournir des prévisions en raison des restrictions COVID-19 en Chine.

Les émissions en hausse ont été plus nombreuses que les émissions en baisse au NYSE par un ratio de 6,23 contre 1 ; au Nasdaq, un ratio de 3,59 contre 1 a favorisé les avancées.

Le S&P 500 a enregistré trois nouveaux sommets sur 52 semaines et 29 nouveaux bas ; le Nasdaq Composite a enregistré 24 nouveaux sommets et 93 nouveaux bas.