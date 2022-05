La Bourse bondit grâce aux prévisions optimistes des détaillants et au soulagement de la Fed.

Les indices boursiers américains ont grimpé dans un rallye généralisé jeudi après les prévisions annuelles optimistes de plusieurs détaillants, tandis que les données ont confirmé que l'économie américaine s'est contractée au premier trimestre, atténuant les inquiétudes concernant les hausses agressives des taux d'intérêt.

Les 11 principaux secteurs du S&P ont tous progressé, avec une hausse de 4,1 % pour la consommation discrétionnaire, suivie d'une hausse de 1,9 % pour le secteur financier.

L'indice Russell 200 à petite capitalisation a ajouté 2,1 %.

Macy's Inc a bondi de 16,2 % après que le grand magasin a relevé ses prévisions de bénéfices annuels, en raison de la reprise de la demande de vêtements de fête.

Dollar General Corp et Dollar Tree ont gagné 11,7 % et 18,4 % respectivement, après avoir relevé leurs prévisions de ventes annuelles, car de plus en plus d'Américains se tournent vers les magasins à prix réduits, l'inflation atteignant son plus haut niveau depuis quatre décennies.

Pendant ce temps, le rapport du Département du Commerce a montré que le PIB américain a baissé à un taux annualisé de 1,5% au dernier trimestre, dans un contexte de déficit commercial record et de baisse séquentielle du rythme d'accumulation des stocks. L'économie a connu une croissance robuste de 6,9 % au quatrième trimestre. Séparément, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage sont tombées à 210 000 la semaine dernière, ce qui témoigne d'un marché du travail tendu malgré la hausse des taux d'intérêt et le resserrement des conditions financières.

"Pour un marché qui regarde vers l'avenir, la pensée est que nous sommes proches d'un fond en termes de type de nouvelles que nous recevons et peut-être que les prix ont déjà escompté le ralentissement que nous observons", a déclaré Rick Meckler, partenaire chez Cherry Lane Investments à New Vernon, New Jersey.

"Les données font naître l'espoir d'un potentiel pivot dovish plus tard dans l'année."

Ces rapports ont été publiés un jour après que le procès-verbal de la réunion de mai de la Réserve fédérale ait montré que la plupart des décideurs politiques étaient favorables à des hausses de taux de 50 points de base en juin et juillet pour maîtriser l'inflation, mais semblaient prêts à changer de cap en septembre.

Les marchés ont fortement baissé cette année en raison des craintes croissantes d'un ralentissement économique dû aux mesures agressives de la Fed visant à contenir la flambée des prix. La guerre en Ukraine, les blocages liés aux pandémies en Chine et les récentes prévisions de bénéfices lamentables ont également pesé sur les marchés.

Le Dow et le S&P 500 ont perdu respectivement 10,3 % et 15,1 % depuis le début de l'année, tandis que le Nasdaq, très technologique, a chuté de 25,4 %, les valeurs à forte croissance ayant souffert de la hausse des taux d'intérêt. Néanmoins, le S&P 500 et le Nasdaq semblent prêts à mettre fin à leur série de sept semaines de pertes, la plus longue depuis l'effondrement des dotcoms en 2001, les indices de référence ayant augmenté de 3,7 % jusqu'à présent cette semaine.

L'indice de volatilité CBOE a atteint son plus bas niveau depuis le 18 mai, à 27,61 points.

"La réalité est beaucoup plus compliquée à ce stade et nous aurons donc ces reprises à contre-tendance dans tout environnement de marché baissier", a déclaré Hans Olsen, directeur des investissements de Fiduciary Trust Company.

À 11 h 37, heure de l'Est, l'indice Dow Jones était en hausse de 479,02 points, soit 1,49 %, à 32 599,30, le S&P 500 avait avancé de 66,23 points, soit 1,66 %, à 4 044,96, et le Nasdaq Composite était en hausse de 232,38 points, soit 2,03 %, à 11 667,12.

Les émissions en hausse ont dépassé les émissions en baisse dans un rapport de 7,29 contre 1 sur le NYSE et de 3,50 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré trois nouveaux sommets sur 52 semaines et 29 nouveaux bas, tandis que le Nasdaq a connu 21 nouveaux sommets et 79 nouveaux bas. (Reportage de Devik Jain et Anisha Sircar à Bengaluru ; édition de Saumyadeb Chakrabarty et Vinay Dwivedi)