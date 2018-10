Bourse de Paris : La Bourse brûle ses idoles

L'investisseur est un animal optimiste. D'ailleurs, si ce n'était pas le cas il ne risquerait pas ses fonds. Le revers de la médaille, c'est qu'il est en général un incorrigible optimiste et qu'il a par conséquent tendance à regarder les nuages s'amonceler en visant l'éclaircie. Manifestement, les moteurs de la performance boursière des trimestres précédents sont en train de se gripper. C'est d'abord l'automobile et son écosystème qui ont flanché en début d'année, en même temps que les semiconducteurs. Mais jusqu'à une date récente, les technologiques américaines et les valeurs du luxe avaient continué à tirer les indices. Hier, elles ont lâché prise en même temps, entraînant de lourdes prises de profits sur les indices. Les baisses de plus de 3% sont très rares aux Etats-Unis : c'est pourtant ce qui est arrivé hier aux trois indices en fin de séance.



Les indices à 6h00 ce matin : les marchés asiatiques cotaient encore (Source Bloomberg - Cliquer pour agrandir)



Il va falloir choisir son camp ce matin. Serez-vous dans celui des "C'était écrit d'avance, et ce n'est pas fini" ? Ou peut-être dans l'équipe "C'était écrit d'avance, ça ne va pas durer" ? Le clan des "C'est passager, les secteurs moteurs vont se reprendre" n'aura pas besoin d'une grande salle pour se réunir, à l'inverse de celui des "Faites tourner vos portefeuilles". Si vous êtes d'humeur vengeresse, il vous restera le clan de Donald Trump, celui des "C'est la faute de la Fed". Infatigable commentateur de l'actualité immédiate, le Président américain s'est empressé hier soir d'expliquer que la correction était attendue tout en rappelant dans la même phrase son désaccord avec la politique menée par la banque centrale américaine. "Je crois que la Fed est devenue folle" (il a employé le mot "crazy"), a-t-il même ajouté. On peut donc être Président des Etats-Unis, Grand désorganisateur du commerce mondial, avoir pour principal soutien international le dictateur nord-coréen et être banquier central.



Comme les marchés actions européens ont beaucoup baissé mais moins que les indices américains, on vous laisse imaginer la couleur des indicateurs avancés ce matin sur le vieux continent. Il va sans dire que les valeurs défensives ont la cote. Le CAC perdait -1,85% peu après l'ouverture, à 5 110 points.



Les temps forts économiques du jour



La lecture finale de l'inflation française de septembre (8h45, consensus -0,2%) précèdera la publication, à 13h30, des minutes de la dernière réunion de la BCE. Aux Etats-Unis, il sera aussi question d'inflation (14h30, consensus +0,2%) mais aussi d'inscriptions hebdomadaires au chômage (14h30, consensus 207 000). La publication des stocks pétroliers à 17h00 sera aussi suivie de près.



L'euro a rebondi à 1,15688 USD (+0,3% ce matin). L'or n'a pas profité de la baisse du marché et stagne à 1 193 USD. Le pétrole a pris la même pente que les indices, à 71,89 USD pour le WTI et 81,48 USD pour le Brent.



Les principaux changements de recommandations