Bourse de Francfort : La Bourse de Francfort (-0,20%) frileuse avant le G20

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort se repliait mardi matin, le Dax cédant 0,20% dans un marché rétif à toute prise de risque avant un sommet du G20 marqué à partir de jeudi par l'affrontement commercial sino-américain.

Vers 07H25 GMT, l'indice vedette reculait de 24,21 points à 12.250,36 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes abandonnait 0,16% à 25.429,32 points.

Comme lundi, les investisseurs préfèrent "prendre leurs bénéfices" après une semaine boursière soutenue par les banques centrales, "en attendant le G20 en fin de semaine au Japon", résume Milan Cutkovic, stratégiste chez AxiTrader.

L'heure n'est pas aux actifs risqués tant que la rencontre attendue depuis des semaines entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jiping n'a pas eu lieu.

En amont du sommet, les deux camps "se sont efforcés de calmer les attentes" sur une possible résolution de leur conflit commercial, qui empoisonne les marchés depuis plus d'un an, poursuit M. Cutkovic.

Mais même sans attendre de réglement définitif, un "cessez-le-feu" dans l'escalade de sanctions douanières croisées permettrait à la reprise boursière de continuer, estime l'analyste.

Les opérateurs garderont par ailleurs un oeil sur les risques géopolitiques, alors que l'Iran a accusé les Etats-Unis d'avoir coupé "la voie de la diplomatie" en prononçant de nouvelles sanctions visant cette fois le guide suprême iranien Ali Khamenei.

Côté valeurs, RWE (+0,82% à 22,17 euros), Henkel (+0,72% à 84,10 euros) et EON (+0,30% à 9,82 euros) forment un tir groupé défensif en tête de cote, relativement imperméable aux craintes sur la conjoncture mondiale.

Lufthansa (-1,36% à 14,49 euros) poursuit sa descente et affiche désormais 26% de pertes depuis le premier janvier, faute d'avoir rassuré les investisseurs lundi en rehaussant ses dividendes. Le groupe reste plombé par la concurrence des compagnies à bas coût ainsi que par la menace de grèves du personnel navigant en juillet.

BMW (-0,22% à 63,50 euros) cède un peu de terrain à l'entame d'une journée de présentation de sa stratégie, alors que le constructeur s'efforce de rattraper son retard sur les motorisations électriques, comme ses concurrents et compatriotes Volkswagen (-0,45% à 146,34 euros) et Daimler (-0,75% à 47,41 euros).

afp/jh