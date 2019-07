Bourse de Francfort : La Bourse de Francfort (+0,24%) en hausse prudente avant une semaine chargée

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini sur une hausse timide lundi, le Dax grappillant 0,24% à l'entame d'une semaine chargée, entre résultats de poids lourds de l'économie allemande et réunion de la Banque centrale européenne.

L'indice vedette a pris 29,33 points, à 12.289,40 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes a gagné 0,04%, à 25.855,70 points.

Le Dax "repart à l'assaut" du seuil technique des 12.300 points, souligne l'analyste de Comdirect Andreas Lipkow, "mais il suffira de mauvais chiffres trimestriels, d'une aggravation des tensions géopolitiques ou d'actions inattendues des banques centrales" pour que l'ambiance se retourne.

Or la place francfortoise devra non seulement digérer les bilans de Deutsche Bank, Daimler, Deutsche Börse, BASF et Volkswagen mais aussi de possibles signaux de la BCE jeudi sur une prochaine baisse des taux ou une reprise des achats nets d'actifs.

- SAP (-0,68% à 111,24 euros): le spécialiste du logiciel d'entreprise, qui a ouvert jeudi le bal des bulletins trimestriels avec des performances jugées décevantes, essuie en ce début de semaine une recommandation négative des analystes de Deutsche Bank.

- FRESENIUS (-0,34% à 44,88 euros): valeur défensive plutôt recherchée ces dernières semaines, le spécialiste de la santé, et notamment de la dialyse, souffre d'une réforme du système de remboursement médical aux Etats-Unis.

- WIRECARD (+2,45% à 150,75 euros): la fintech allemande, en conflit avec le journal britannique Financial Times, dit être en possession d'un enregistrement audio d'"employés du journal" impliqués dans les révélations qui ont affecté ses cours boursiers, selon les informations du quotidien Handelsblatt.

