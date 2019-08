Bourse de Francfort : La Bourse de Francfort (-0,71%) toujours plombée par le commerce

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort reculait nettement lundi matin, le Dax cédant 0,71% sur sa lancée de vendredi, dans un marché toujours empoisonné par la relance du conflit commercial entre la Chine et les Etats-Unis.

Vers 07H18 GMT, l'indice vedette perdait 83,94 points à 11.788,50 points, après avoir déjà lâché 3,11% en clôture vendredi, tandis que le MDax des valeurs moyennes abandonnait 1,27% à 25.302,11 points.

"Les investisseurs doivent se préparer à de nouvelles turbulences, puisqu'aucune issue aux tensions commerciales ne se dessine à court terme", résume Milan Cutkovic, stratégiste chez AxiTrader.

Les récentes menaces de Washington d'imposer de nouvelles sanctions douanières à la Chine ont dissipé l'optimisme sur les places boursières né des politiques monétaires accommodantes aux Etats-Unis comme en zone euro, principal facteur qui empêchait jusqu'ici "une correction majeure", ajoute M. Cutkovic.

- EON (+0,48% à 9,24 euros), LINDE (+0,54% à 168,20 euros), BEIERSDORF (+0,48% à 105,50 euros) et DEUTSCHE TELEKOM (+0,03% à 14,84 euros) font office de refuge face aux craintes des investisseurs sur les perspectives conjoncturelles.

- DAIMLER (-1,34% à 44,62 euros) et BMW (-1,59% à 63,62 euros) reculent après deux études défavorables, respectivement de Jefferies et AlphaValue, qui ont abaissé leurs recommandations sur les deux titres à "sous-performer" et "vendre".

- AXEL SPRINGER (+0,32% à 63,25 euros), sur le MDax, est en bonne voie de réussir son opération destinée à faire du fonds américain KKR son premier actionnaire via une offre publique d'achat, qui a atteint "le seuil minimal de 20% d'acceptation", selon un communiqué du groupe lundi.

KKR avait conclu en juin un accord distinct avec les deux principaux actionnaires actuels du groupe, Friede Springer (42,6% des titres) et Mathias Döpfner (2,8%), qui garderont leurs parts et "coordonneront" leurs décisions avec celles du groupe américain.

afp/jh