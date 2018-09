La Bourse de Francfort a tourné au ralenti sans Wall Street (Dax:-0,14%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini lundi en légère baisse, le Dax cédant 0,14%,dans un marché ralenti par les incertitudes commerciales et un jour férié à Wall Street.

L'indice vedette a reculé de 17,65 points pour finir à 12'346,41 points. Le MDax des valeurs moyennes a de son côté cédé 0,30%, à 26'820,51 points.

La séance est restée calme sur la place francfortoise, alors que le marché allemand est toujours crispé par les turbulences commerciales et que la Bourse de New York est restée fermée, en raison d'un jour férié aux Etats-Unis.

"Il y a de plus en plus de signaux permettant de dire que la chasse aux records à la Bourse de New York pourrait devenir le principal être le moteur des marchés boursiers européens", juge Jochen Stanzl, analyste chez CMC Markets.

Le président américain Donald Trump a relancé les hostilités contre différents partenaires commerciaux des États-Unis.

Les discussions entre les Etats-Unis et le Canada sur le traité de libre-échange nord-américain Aléna ont buté vendredi sur l'intransigeance de Donald Trump, mais elles doivent se poursuivre cette semaine.

Les marchés gardaient également un oeil sur les relations entre les Etats-Unis et l'Union européenne, le président américain ayant récemment fragilisé le compromis précaire trouvé avec Bruxelles. Donald Trump a estimé "pas suffisante" une offre européenne d'abandonner les tarifs douaniers sur les importations automobiles.

Ces commentaires ont pesé sur le secteur automobile allemand, qui a perdu 6% sur l'ensemble du mois d'août selon les calculs des analystes de l'agence allemande dpa.

BMW a reculé de 0,59% à 82,92 euros. En fin de tableau, Daimler, a perdu 1,26 % à 55,00 euros et Volkswagen 2,06% à 137,94 euros et l'équipementier Continental 0,92% à 156,60 euros.

Deutsche Telekom (+ 0,47% à 13,88 euros) a été soutenu par une recommandation des analystes de Merill Lynch.

Bayer a grappillé 0,09% à 80,45 euros. Le géant allemand a salué dans un communiqué la décision d'un tribunal d'annuler lundi une décision de justice suspendant l'utilisation du glyphosate, permettant ainsi aux fermiers brésiliens de continuer à utiliser ce désherbant controversé.

Enfin, l'opérateur de la place francfortoise, Deutsche Börse va revoir lundi soir la composition de l'indice Euro Stoxx 50. La banque allemande en difficulté Deutsche Bank (+0,76% à 9,78 euros) pourrait en être sorti, selon les pronostics de plusieurs analystes.

afp/buc