Bourse de Francfort : La Bourse de Francfort accueille bien les indicateurs américains (Dax +0,38%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini mercredi en hausse, le Dax gagnant 0,38%, rassurée sur la bonne forme de l'économie américaine par des indicateurs solides.

L'indice vedette a gagné 50,65 points sur la séance pour finir à 13.287,07 points. Le MDax des valeurs moyennes a de son côté cédé 0,04%, à 27.531,46 points.

La croissance de l'économie américaine au troisième trimestre a été révisée en hausse, à 2,1% en rythme annuel, selon une nouvelle estimation du gouvernement.

La consommation, locomotive traditionnelle de la croissance puisqu'elle représente 70% du Produit intérieur brut (PIB) américain, est notamment restée soutenue (+2,9%).

Les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont, de leur côté, légèrement rebondi en octobre, contrairement aux attentes des analystes.

A Francfort, alors que les investisseurs se préparent au dernier mois de l'année, certains secteurs cycliques, notamment la chimie, l'automobile et la consommation étaient d'ores et déjà "recherchées en anticipation d'une possible amélioration de la conjoncture en 2020", note Andreas Lipkow, analyste chez Comdirect.

- HENKEL (+1,50 à 69,32 euros), BMW (+1,26% à 74,74 euros), VOLKSWAGEN (+1,14% à 177,88 euros) et BAYER (+0,97% à 69,70 euros) figurent ainsi parmi les valeurs en haut du tableau.

Le constructeur automobile bavarois BMW a par ailleurs annoncé avoir conclu un accord avec les représentants du personnel pour faire des économies sur le coût du personnel, passant notamment par une baisse de certains bonus mais évitant des suppressions massives d'emplois qui se multiplient dans le secteur.

