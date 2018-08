Bourse de Francfort : La Bourse de Francfort affectée par le conflit commercial et le titre Linde

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini lundi en baisse, le Dax cédant 0,14%, handicapé par les tensions commerciales et la chute du titre Linde dont la fusion dans le gaz avec l'américain Praxair est compromise.

L'indice vedette a perdu 17,6 points sur la séance pour finir à 12.598,21 points. Le MDax des valeurs moyennes a pris quant à lui 0,05% à 26.892,32 points.

Le Dax a gagné lundi jusqu'à 150 points en séance avant de les reperdre sans raison évidente, un mouvement de yoyo "sans cause durable" et plutôt lié à "des ordres automatiques d'achat et de vente" en pleine torpeur estivale, selon Jochen Stanzl, analyste chez CMC Markets.

Plus fondamentalement, la Bourse allemande pâtit toujours des "tensions dans le commerce mondial - le Brexit étant aussi essentiellement un conflit commercial - qui se trouvent à la croisée des chemins", note l'analyste.

Les premiers effets de ces tensions se sont fait ressentir dans la baisse notable des commandes passées à l'industrie allemande, avec un plongeon de 4% sur un mois en juin, après avoir rebondi de 2,6% en mai, selon un communiqué de Destatis publié lundi.

"Les États-Unis ne pourront pas indéfiniment maintenir ou augmenter la pression via des tarifs douaniers punitifs sans causer de dommages durables à leur croissance. Soit les acteurs se rapprochent maintenant, soit nous allons entrer dans une phase de plus en plus chaotique", souligne M. Stanzl.

Lundi, le Dax a surtout été lesté par la chute du titre Linde, qui a perdu jusqu'à 10% en séance pour finir en retrait de 7,47% à 194,50 euros.

Le fabricant de gaz industriels a été sanctionné après avoir prévenu dimanche que de nouvelles exigences des autorités américaines de la concurrence pourraient faire dérailler sa méga-fusion projetée avec l'américain Praxair.

Les deux groupes peuvent renoncer à la fusion si les autorités de régulation exigent des cessions d'actifs équivalentes à plus de 3,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires, un seuil qui a désormais une probabilité élevée d'être dépassé, selon Linde.

Cette fusion évaluée à 68 milliards d'euros et annoncée en décembre 2016 doit donner naissance au numéro un mondial des gaz industriels, détrônant le français Air Liquide. Elle devra être bouclée d'ici au 24 octobre, selon le droit allemand. Un calendrier désormais menacé, selon l'analyste Martin Rödiger, chez Kepler Chevreux.

ThyssenKrupp a perdu 0,91% à 21,67 euros. Le ministre-président chrétien-démocrate de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Armin Laschet, a déclaré à l'hebdomadaire dominical "Bild am Sonntag" vouloir préserver l'entreprise dans son ensemble, alors que le groupe d'acier et de technologies est sous la pression d'actionnaires activistes qui souhaitent son éclatement.

Munich Re a cédé 0,08% à 187,95 euros. Le géant allemand de la réassurance se désengage de ses activités dans le charbon, en raison de la transition énergétique en cours du fait du réchauffement climatique, a annoncé lundi son patron dans la presse.

afp/jh