Bourse de Francfort : La Bourse de Francfort atone mais au-dessus des 13'000 points (Dax +0,07%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini vendredi proche de l'équilibre, le Dax gagnant 0,07% dans un marché atone, mais partant en week-end avec la marque psychologique des 13.000 points en poche.

L'indice vedette a gagné 9,02 points, à 13.051,23 points. Le MDax des valeurs moyennes a de son côté pris 0,60%, à 28.003,13 points.

L'action conjointe des politiques fiscale et monétaire "permet de maintenir le moral" des investisseurs, observe Jochen Stanzl, analyste chez CMC Markets.

Les investisseurs sont attentistes face aux signaux contraires venus de Washington, où démocrates et républicains négocient un plan de relance de l'économie américaine, plombée par le virus.

BASF (-3,78% à 55,04 euros): le géant allemand de la chimie a fait état vendredi de lourdes pertes au troisième trimestre (2,1 milliards d'euros), plombé par la crise liée au Covid-19, mais s'attend à une amélioration pour les trois derniers mois de l'année.

HENKEL (+1,39% à 93,34 euros): le fabricant de la lessive Le Chat a publié une prévision annuelle après avoir retiré l'ancienne début avril. Le groupe s'attend désormais à une baisse des ventes entre -1% et -2% cette année et une marge d'exploitation comprise entre 13% et 13,5%.

COVESTRO (-0,97% à 44,78 euros): le chimiste a publié un résultat d'exploitation préliminaire de 456 millions d'euros au troisième trimestre, au-delà des attentes du marché, et a relevé ses prévisions annuelles, tablant sur un résultat opérationnel de 1,2 milliard d'euros (contre 0,7 à 1,2 milliard annoncé jusqu'ici).

afp/rp