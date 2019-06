Bourse de Francfort : La Bourse de Francfort attend un geste rapide de la Fed sur les taux

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini vendredi en hausse, le Dax gagnant 0,77% dans l'espoir d'une baisse rapide des taux d'intérêt aux Etats-Unis après des chiffres décevants sur l'emploi américain.

L'indice vedette a avancé de 92,2 points pour finir à 12.045,38 points. Le MDax des valeurs moyennes a de son côté pris 0,46%, à 25.082,96 points.

L'annonce vendredi de chiffres américains décevants de créations d'emplois au mois de mai, attendus en baisse et qui sont ressortis très en-dessous des attentes (75.000), aurait dû déprimer le marché.

Mais le contraire s'est produit, les acheteurs ont gonflé leurs positions dans l'après-midi car ils misent désormais sur la Réserve fédérale américaine (Fed) qui "devrait de toute façon baisser ses taux d'intérêt, et peut-être même plus vite que prévu", selon Jochen Stanzl, stratégiste chez CMC Markets.

Le Dax a ainsi pu franchir la barre des 12.000 points en cours de séance, une position qui pourrait être consolidée la semaine prochaine, selon M. Stanzl.

Le suspense sur le front commercial devrait lui durer, puisque le président américain Donald Trump a annoncé qu'il se prononcerait après le sommet du G20, fin juin à Osaka, sur l'imposition de nouveaux tarifs douaniers à la Chine.

Faute d'un règlement du conflit commercial, celui-ci "reprendrait vite les devants dans les esprits pour peser sur le marché boursier, la politique monétaire ne servant plus qu'à éviter le pire", prévient M. Stanzl.

Autrement dit, "il est encore trop tôt" pour espérer un geste sur les taux d'intérêt, conclut-il.

Du côté des valeurs, le géant des progiciels et du cloud SAP a signé la plus forte hausse du jour (+2,10% à 113,72 euros), et les énergéticiens RWE (+1,73% à 23,47 euros) et Eon (+1,74% à 9,93 euros) ont profité de leur statut de valeurs résistant aux aléas de la conjoncture.

Dans le secteur automobile, le plus menacé par de potentielles taxes américaines, Daimler a pris 0,61% à 47,61 euros, Volkswagen 0,03% à 141,88 euros et BMW a cédé 0,03% à 62,32 euros .

Le groupe immobilier Vonovia a fini en queue du Dax (-1,69% à 44,72 euros), et sur le MDax, son concurrent Deutsche Wohnen a chuté de 8,53% à 35,81 euros, après un recul similaire la veille.

Ce secteur est déstabilisé par un projet de loi du Land de Berlin sur le gel pendant cinq ans des loyers à partir de 2020, qui sera examiné le 18 juin.

afp/rp