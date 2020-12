Bourse de Francfort : La Bourse de Francfort bat son record de la veille à l'ouverture

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort poursuivait sa course aux records mardi, le Dax prenant 0,61%, et dépassant son plus haut historique établi la veille, sur un marché qui termine l'année en fanfare.

A 8h03 GMT, l'indice vedette prenait 84,71 points à 13.875,00 points, soit 65 de plus que son dernier record en séance, atteint lundi.

Le MDax des valeurs moyennes gagnait 0,78% à 237,92 points.

"La chasse aux records continue", résume Andreas Lipkow, analyste pour Comdirect.

Lundi, la Bourse de Francfort a aussi dépassé son record de clôture, à 13.790,29 points, soit 1,29 point de plus que son dernier plus haut historique, atteint le 19 février dernier.

Les marchés finissent donc l'année sur une note optimiste, galvanisés par l'accord sur le Brexit, qui va s'appliquer à partir du 1er janvier, après le feu vert donné par les 27 de l'UE lundi.

Ils saluent également la signature dimanche soir par Donald Trump du nouveau plan de relance de l'économie américaine destiné à contrer le choc de la pandémie de Covid-19, d'un montant de 900 milliards de dollars.

Et les campagnes de vaccination contre le Covid-19 ont débuté en Europe ce week-end, portant l'espoir d'une fin prochaine de la crise sanitaire pour les investisseurs.

SAP (+1,79% à 107,14 euros): le géant des logiciels a officiellement lancé lundi soir la procédure d'introduction en bourse de sa filiale Qualtrics au Nasdaq des valeurs technologiques américaines, annoncée cet été.

Les VALEURS AUTOMOBILES sont en hausse, à l'image de DAIMLER (+1,02% à 59,25 euros), BMW (+1,10% à 74,30 euros) et VOLKSWAGEN (+1,01% à 154,30 euros).

afp/fr