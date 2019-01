La Bourse de Francfort croit à la détente commerciale (Dax:+2,63%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini vendredi en forte hausse, le Dax gagnant 2,63% dans un marché soutenu par l'espoir d'une détente dans la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, d'après des informations de presse.

L'indice vedette a avancé de 286,9 points pour finir à 11.205,54 points. Le MDax des valeurs moyennes a quant à lui gagné 1,93%, à 23.175,11 points.

"La chape de plomb qui pesait sur l'indice boursier allemand autour des 11.000 points s'est envolée aujourd'hui", a écrit Jochen Stanzl, stratégiste de CMC Markets.

Le Dax s'est repris de plus de 8% depuis son plus bas en deux ans enregistré fin décembre et "la marque des 11.700 points est en vue", veut croire M. Stanzl.

Pour l'heure, l'échec du vote sur le Brexit est remisé au second plan tandis que l'attention est à nouveau portée sur la guerre commerciale.

Le Wall Street Journal a écrit vendredi que Washington envisageait de supprimer tout ou partie des tarifs douaniers imposés à la Chine, pour inciter Pékin à faire plus de concessions pour désamorcer le conflit.

Un porte-parole du Trésor a certes démenti ces informations, mais les investisseurs se sont contentés de la rumeur pour continuer leurs achats d'actions, selon Thomas Altmann, analyste pour QC Partners, cité par DPA.

"Les décideurs américains doivent comprendre que la politique des chocs et des menaces de ces dernières années n'a pas été couronnée de succès", note M. Stanzl, ce qui laisse aussi espérer des concessions entre partenaires américains et européens.

Les valeurs automobiles et chimiques ont profité de ce contexte porteur.

L'équipementier Continental a gagné 4,47% à 134,50 euros, devançant les constructeurs Daimler (+4,00% à 50,89 euros), BMW (+2,92% à 73,34 euros) et Volkswagen (+1,93% à 145,66 euros).

BASF a progressé de 4,13% à 65,60 euros. Bruxelles a donné son feu vert vendredi au rachat de l'activité nylons du groupe chimique belge Solvay par le géant allemand, avec pour conditions de céder plusieurs installations.

Le fabricant de chimie de spécialité Covestro a, lui, pris 4,03% à 48,48 euros.

Siemens (+2,72% à 100,56 euros) n'a pas souffert de la perspective de voir échouer son mariage dans le rail avec Alstom, l'hypothèse d'une mise en Bourse de sa division Mobilité étant déjà largement évoquée par les médias.

Deutsche Bank a gagné 2,78% à 8,00 euros, le titre affichant pour l'heure le meilleur score annuel au sein du Dax (+14,80%) après une année boursière calamiteuse, les spéculations continuant sur un possible mariage avec sa compatriote Commerzbank (+3,99% à 6,68 euros).

Sur le SDax des petites valeurs, Hellofresh, un livreur allemand de boîtes comprenant des ingrédients de recettes de cuisine, a bondi de 21,45% à 8,78 euros, après avoir publié des chiffres de croissance en 2018 meilleurs que prévu.

