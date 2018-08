Bourse de Francfort : La Bourse de Francfort démarre sur la réserve (-0,03%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort oscillait autour de l'équilibre vendredi, le Dax cédant 0,03% dans un marché prudent en attendant le dénouement de la crise turque et le rétablissement du dialogue américano-chinois.

Vers 07H15 GMT, l'indice vedette abandonnait 4,25 points à 12.232,95 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes cédait 0,20% à 26.376,74 points.

"Une fois encore, le marché allemand a du mal à embrayer après un net rebond à Wall Street", qui a terminé jeudi sur un bond de 1,58% du Dow Jones, constate Milan Cutkovic, stratégiste chez AxiTrader.

Contrairement aux jours précédents, l'action Bayer ne pèse plus sur la place francfortoise, mais la saison des résultats semestriels s'est achevée sur une note mitigée avec l'abaissement des prévisions du groupe Henkel.

"Si les données macroéconomiques restent dans l'ensemble convaincantes, les entreprises se montrent de plus en plus pessimistes en raison des développements géopolitiques et des incertitudes", explique M. Cutkovic.

Dans un agenda creux, les investisseurs suivent les développements de la crise turque, au moment où les Etats-Unis menacent Ankara de nouvelles sanctions si un pasteur américain n'était pas libéré.

Par ailleurs, l'envoi annoncé d'un haut responsable chinois aux Etats-Unis d'ici la fin du mois donne l'espoir d'une reprise du dialogue commercial, sans garantie de trouver un accord dans le conflit entre les deux pays.

Côté valeurs, Bayer (+0,95% à 77,78 euros) emmène le Dax sur un rebond technique, après avoir lâché 17,5% en quatre séances en raison des ennuis judiciaires de Monsanto, sa nouvelle acquisition.

Henkel (+0,56% à 108,15 euros) progresse sur fond de réception mitigée de ses résultats publiés jeudi: Metzler a relevé sa recommandation à "conserver" et Mainfirst à "surperformer", alors qu'Alphavalue a abaissé la sienne à "ajouter".

Sur le MDax, Hochtief (-1,28% à 139,30 euros), déjà malmené jeudi, cède encore du terrain sur fond de défiance généralisée pour les concessionnaires d'autoroutes après la catastrophe de Gênes.

afp/al